Terzo lotto tangenziale di Mondovì: si farà, c'è l'ok definitivo del commissario straordinario

Il "sì" definitivo per la realizzazione del terzo lotto della tangenziale di Mondovì è arrivato.

A dicembre scorso (leggi qui), era arrivato il parere positivo da parte della Soprintendenza e, ora, con il termine della Conferenza dei Servizi che ha espresso parere positivo e la firma da parte del commissario straordinario Anas, l'ingegnere Angelo Gemelli, il progetto che porterà alla conclusione dell'opera, diventerà realtà.

"La presente determinazione - si legge nel documento datato 29 gennaio - motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, perfeziona l’Intesa tra Stato e Regione, ai sensi del D.P.R. n. 383/94, nonché quella tra il Commissario e il Presidente della Regione Piemonte, ai fini dell’approvazione del Progetto Definitivo summenzionato (...) Pertanto, ai fini della realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, la presente determinazione approva la localizzazione dell’intervento ad ogni fine urbanistico ed edilizio e dispone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree da espropriare e/o occupare e/o asservire, del progetto definitivo “SS28 “del Colle di Nava” - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS 28 dir - 564 ed al casello A6 "Torino - Savona" - III Lotto (Variante di Mondovì)”.

L'opera, attesa da decenni e che potrebbe andare in appalto nella prima metà di quest'anno (leggi qui). Il progetto era stato presentato nel 2020, condiviso con i cittadini tramite una diretta streaming, poi rivisto nel 2021 quando il terzo lotto era stato inserito dal Governo tra le 44 grandi opere da sbloccare, con la nomina di un commissario straordinario.

IL TERZO LOTTO

Il progetto si sviluppa interamente nel territorio comunale di Mondovì e contempla un’arteria stradale che contribuirà a drenare, una volta completata, il flusso di traffico proveniente dal quadrante Sud-Est collegando la statale 28, la provinciale 5 e la statale 564 con l’autostrada A6 Torino-Savona presso lo svincolo di Mondovì, il tutto con riduzione della pericolosità e dell’incidentalità del tratto urbano, nonché diminuzione dei tempi di percorrenza che considerando l’ingente traffico pesante presente nella zona, farà seguire una diminuzione dei livelli di inquinamento; più precisamente l’opera principale consiste nella realizzazione di un nuovo tratto stradale di lunghezza di circa 2.600 metri, con sezione comprensiva di una corsia per senso di marcia e banchine laterali per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 10 metri; esso ha inizio in corrispondenza dello svincolo esistente a rotatoria presente sulla provinciale Villanova – Mondovì al termine del II lotto e, dopo un tratto in trincea con galleria artificiale ed in rilevato, supera il fiume Ellero con un viadotto di lunghezza pari a 240 metri, per poi attraversare la collina di San Lorenzo con una galleria naturale di sviluppo pari a 1400 metri (galleria San Lorenzo) che dopo 130 metri dall’uscita si innesta nella statale 28 con uno svincolo a rotatoria.