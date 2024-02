Tornate spoglie degli Alpini, la nipote di un albese caduto in Russia: "Mio padre lo cercò per anni, oggi si è chiuso un capitolo"

"Si è chiuso un capitolo". Così all’agenzia Adnkronos, Clara Cagnasso, nipote del soldato Giuseppe Cagnasso, effettivo nel 2° Reggimento Alpini, dichiarato disperso nel gennaio del 1943 in Russia e le cui spoglie sono rientrate il 26 gennaio scorso insieme a quelle di altri 19 militari caduti nel 1943 nella regione russa di Rostov, otto recuperati nell’area di operazioni della Divisione Alpina “Cuneense”, sei nella zona dell’aeroporto di Millerovo e sei nell’area in cui operava la Divisione di fanteria “Ravenna”.

Con quella di Cagnasso è nota l’identità di un solo altro militare: il soldato Fiorenzo Conterno di Albaretto della Torre, decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare , anche lui effettivo del 2° Reggimento Alpini. Cagnasso è stato riconosciuto grazie alla presenza della piastrina di identificazione personale. Il 30 gennaio scorso le spoglie dei soldati sono state tumulate presso il Tempio Ossario di Cargnacco, in provincia di Udine.

"Giuseppe Cagnasso era mio zio, fratello di mio padre che lo aveva cercato a lungo, invano – racconta Clara Cagnasso – pensando addirittura che magari si era salvato e si era rifatto una vita in Russia. Cercato attraverso canali militari e con una minima speranza di poter rivedere suo fratello, a un certo momento poi si rassegnò anche perché dalla ricostruzione degli eventi si capiva che non ce l'aveva fatta".

"Io ero bambina, ma mi rendevo conto e dicevo a mio padre che con quel gelo, la neve non era possibile sopravvivere. E conoscendo la storia, quei soldati erano partiti senza equipaggiamenti adatti a quel clima così rigido – ricorda Clara Cagnasso -. Mio zio non l'ho conosciuto, posso solo dire che mio padre mi raccontava che insieme a lui avevano un'azienda agricola e lavoravano insieme. Posso dire che è stato molto emozionante, molto forte, assistere al rientro delle spoglie, anche perché per me è come se si fosse chiuso un capitolo: proprio vent'anni dopo la morte di mio padre, tornano in Italia le spoglie del fratello e io ho partecipato alla cerimonia proprio per rispetto alla memoria di mio padre e per il fatto che lo aveva cercato per così tanto tempo".

Un altro ricordo, anche questo raccolto da Adnkronos, è quello di Riccardo Rossotto, nipote di Domenico Rossotto, di Limone Piemonte, colonnello d'artiglieria di montagna del gruppo Conegliano della Divisione Julia, prima sul fronte Greco-Albanese e poi in Russia. "Mio zio, sotto uno pseudonimo, 'Verdotti', viene citato dall'ufficiale medico della 13ma Brigata del Gruppo Conegliano, Giulio Bedeschi, nel suo noto libro 'Centomila gavette di ghiaccio' – racconta all'Adnkronos Rossotto -. Il legame coi suoi soldati era talmente forte che lo chiamavano 'papà Rossotto'. Le perdite nella campagna di Russia furono ingenti, zio riuscì a riportare a casa oltre 6mila uomini, grazie al suo carisma, alla sua forza e capacità di trasmettere speranza".

"Raccontava di situazioni a meno di 50 gradi sotto zero, al gelo. Mio zio ha sempre insegnato e dato l'esempio sul fatto che non vi era alcun diritto da parte degli occupanti di fare ciò che volevano, come invece vediamo negli scenari di guerra odierni in Ucraina o in Medio Oriente. Le tragedie di allora si ripetono se consideriamo che mio zio combatteva proprio nel Donbass".

La storia più bella è quella del 1945, alla fine. "Zio torna a casa a Limone Piemonte e il suo nome è nella lista nera dei partigiani perché considerato collaborazionista fascista. Viene arrestato, processato e condannato a morte in 5 minuti e accompagnato nel luogo dell'esecuzioni da due giovanissimi ragazzi, avranno avuto 15 e 16 anni, - chiosa Rossotto - mentre camminano uno dei due giovani chiede a mio zio se era Rossotto della campagna di Russia, lui risponde di sì e il ragazzo lo lascia andare, lo libera perché il padre di quel giovane era tornato a casa vivo grazie a lui. E mio zio si salvò dalla condanna a morte".