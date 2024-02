Valdieri, partito il progetto "M'argalou a mia ca"

È partito ufficialmente il progetto M’ARGALOU A MIA CA nel Comune di Valdieri, nella sua visione più pratica e tecnologica.

Nella sala consiliare del Municipio sono stati distribuiti i 5 dispositivi tecnologici del progetto sperimentale, che ha come intento il favorire la permanenza a casa in modo sicuro dei cittadini over 65.

In particolare, i dispositivi in questione, sono orologi hi-tech che permettono il monitoraggio delle cadute, la geolocalizzazione dell’utente, il rilevamento dei dei parametri vitali e il promemoria per l’assunzione di farmaci.

“Il progetto, che coinvolge i Comuni della Valle Gesso e della Valle Vermenagna, è stato finanziato dalla Regione Piemonte e vedrà la realizzazione di interventi ed iniziative rivolte ai cittadini over 65 ed ai propri caregiver - dice il vicesindaco Sharon Giraudo, che è anche infermiera di professione - Oggi abbiamo distribuito i 5 orologi campione ai cittadini, ricevendo commenti molto positivi sulle potenzialità che questa tecnologia racchiude; non posso che essere entusiasta per il progetto e per come esso è stato accolto dai cittadini”.

A risposta delle esigenze del territorio, il progetto, prevede anche una parte educativa, con delle serate informative tenute da specialisti della sanità. A Valdieri gli appuntamenti si svolgeranno tutti presso il Salone Alberto Bianco, Piazza Regina Elena 30, secondo il seguente calendario: