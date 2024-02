Bra, Polizia Locale sorprende uomo alla guida con una patente contraffatta

Stava circolando a bordo della propria Fiat, quando giunto in piazza Roma un uomo residente a Bra è stato fermato per un controllo da parte di una pattuglia della Polizia locale.

L’uomo ha esibito una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea, ma dalle verifiche a terminale gli agenti hanno subito accertato che alcuni mesi fa al medesimo soggetto era stata ritirata la patente di guida rilasciata dallo Stato di origine, in quanto non aveva provveduto alla conversione entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.

Il Reparto Falsi Documentali della Polizia Locale di Torino ha esaminato il documento, accertando che si trattasse di una patente contraffatta.

Il fatto ha comportato l'immediato sequestro giudiziario del documento e il deferimento dell’uomo alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di falsità materiale in atto pubblico e uso di atto falso; a ciò si è aggiunto il fermo amministrativo per tre mesi dell’autovettura.