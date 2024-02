Contrabbando hi-tech nelle carceri: mediante droni consegnavano ai detenuti smartphone e microtelefoni [VIDEO E FOTO]

Un’attività d’indagine attuata dalla Squadra Mobile di Asti, con il coordinamento della Procura della Repubblica, ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale che, mediante l’utilizzo di droni, consegnava in carceri di tutta Italia microtelefoni e smartphone ai detenuti.

Con il supporto dei colleghi delle Squadre Mobili di Napoli, Agrigento e Viterbo, sono stati contestualmente eseguiti quattro ordini di carcerazione a carico di Simone Iacomino (soggetto già recluso presso il carcere di Agrigento e ritenuto al vertice dell’associazione), Veronica Virgilio e Salvatore Sbrescia (entrambi liberi e residenti nel Napoletano) e di Vasil Dziatko, arrestato in provincia di Viterbo.

I quattro sono accusati di aver partecipato a vario titolo ad attività finalizzate a consegnare telefoni cellulari, schede SIM e caricabatterie nelle strutture carcerarie di Asti, Saluzzo, Agrigento, Catania, Ascoli Piceno, Benevento, Teramo, Ariano Irpino mediante l’utilizzo di droni guidati da uno dei componenti dell’associazione, operativamente “guidato” dei detenuti che indirizzavano le manovre del veivolo dall’interno del carcere.

Gli agenti della Mobile - in particolare della quarta sezione - hanno iniziato le indagini nello scorso ottobre, sulla base di una segnalazione della polizia penitenziaria, accertando nell’arco di questi pochi mesi un giro d’affari intorno ai 100.000 euro, con ‘consegne’ di pacchi cui facevano seguito veri e propri smerci all’interno delle case circondariali. Ciascun microtelefono veniva venduto a circa 300 euro, mentre per accaparrarsi uno smarphone ne potevano servire fino a 1.000.

“La Mobile ha portato a termine in pochisismo tempo un’attività di grande spessore - ha sottolineato il questore Marina Di Donato - traendo in arresto quattro soggetti, di cui uno di grande spessore criminale e accertando, credo per la prima volta in Italia, il reato associativo per questo tipo di attività illecite.

“Ma soprattutto quello che è veramente importante evidenziare è stato il lavoro della Mobile che ha dato senso di sistematicità dell’organizzazione criminale - ha aggiunto - Quasi settimanalmente consegnavano cellulari e probabilmente droga, ma sono ancora in corso accertamenti, in strutture carcerarie in cui erano detenuti elementi appartenenti ad associazioni di stampo mafioso”.



“E’ un’attività di grande interesse - ha ulteriormente rimarcato - perché spezza quel filo di collegamenti con l’esterno di cui le organizzazioni criminali si nutrono. Grazie anche alla Polizia Penitenziaria di Asti che, grazie alla loro prima segnalazione, hanno consentito alla Squadra Mobile e alle Volanti di identificare i soggetti”.

“Non è prima indagine in cui ci imbattiamo in droni - ha aggiunto il dottor Biagio Mazzeo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti - Ce n’è stata un’altra, di cui poi abbiamo trasmesso le informazioni alla procura di Napoli, per certo non si tratta di casi isolati ma bensì di reati associativi, attuati con l’utilizzo di droni particolarmente avanzati dal punto di vista tecnologico”



“Questa indagine ha una valenza importantissima - ha aggiunto - perché ha consentito di sgominare un’organizzazione molto attiva in varie parti d’Italia. Da Ascoli Piceno a Benevento, Teramo, Catania operando in un ambito comune noto al DAP, che sta operando per adottare contromisure tecnologiche che purtroppo al momento non sono disponibili o lo sono in misura ridotta”.

“Voglio anche rimarcare - ha proseguito Mazzeo con riferimento a un tema sempre d’attualità - l’importanza delle intercettazioni. Nonostante si parli spesso di limitarle, questa indagine è la conferma di quanto possano essere importanti per raggiungere risultati di spessore come questi. Non si può contrastare una criminalità sempre più tecnologica esclusivamente con mezzi tradizionali”.

“Le cronache internazionali ci ricordano l’estrema pericolosità dei droni, che possono venire utilizzati anche per azioni di guerra. Non era questo il caso, ma questo fatto rende l’idea delle potenzialità di questi strumenti, che ad esempio potrebbero venire impiegati per trasportare un’arma all’interno di un carcere”.

“L’attività è partita da parte di una segnalazione della collega della Penitenziaria, con cui abbiamo collaborato efficacemente - ha spiegato Marco Barbaro, capo della Squadra Mobile di Asti - L’attività si è aperta con l’individuazione dei soggetti nei pressi del carcere ed è proseguita, grazie al fondamentale apporto delle intercettazioni, con il sequestro di 3 droni e la raccolta di elementi che hanno portato agli arresti”.

“Il punto di svolta dell’indagine risale al 4 dicembre - ha aggiunto il dirigente -, quando c’è stato un arresto in flagranza ma anche un sequestro presso il carcere di Asti. Il vertice associativo operava presso la casa di reclusione di Agrigento, dove sono state eseguite due delle custodie cautelari, altrettante a Napoli, dove si trovavano l’autista e la donna che ha permesso l’organizzazione logistica delle consegne, e la quarta a Sutri, dove c’era il dronista”.