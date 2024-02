E’ morto a Torino il marchese Carlo Gustavo del Carretto di Saluzzo

E’ deceduto a Torino il marchese Carlo Gustavo del Carretto di Saluzzo.

“Si è riunito alla sua amata Roselline” si legge sul necrologio. Il marchese era rimasto vedovo nel settembre scorso, in seguito alla morte della marchesa Teresa (Roselline) con il quale aveva festeggiato le nozze d’oro nel 2020.

“Era un signore. Al di là del titolo nobiliare - dicono di lui- Era un uomo di grande riservatezza, sensibilità e cultura che si faceva apprezzare in tutti gli ambienti".

Era innamorato della sua Saluzzo. E con la famiglia amava trascorrere i periodi estivi nella capitale del Marchesato, nell'antico palazzo nobiliare tra via Santa Chiara e via San Giovanni, ammirato da turisti e richiesto come location cinematografica, che ha aperto in alcune occasioni e per la Delegazione Fai Saluzzo.

Non mancava mai con la moglie, fino a quando la salute glielo ha consentito, alla messa in Duomo di San Chiaffredo.

"La nostalgia che lo caratterizzava non era per il cambio dei tempi, ma per la sparizione di personaggi come artigiani e artisti che aveva dato lustro alla città. Era un estimatore di chi lavorava per portare il bello nel territorio".

Aveva il titolo di Marchese del Carretto di Saluzzo, ottenuto dal padre con atto regio dei Savoia nel 1879, mentre i titoli di Ostana e Paesana erano stati concessi alla famiglia già nel 1784.

Il funerale si svolgerà a Torino lunedì 5 febbraio alle 12 nella parrocchia dei Santi Angeli Custodi.

Lascia i figli: Ilaria con Umberto e Marco con Maria e gli adorati nipoti.