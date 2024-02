Lunghe code a Cuneo, sulla statale 705, all'altezza della rotonda della Est-Ovest, per un incidente stradale che ha coinvolto un autotreno e una vettura. Il traffico in zona è fortemente rallentato in entrambe le direzioni.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i sanitari e la Polizia locale, che sta gestendo la viabilità in attesa che la carreggiata venga liberata e i mezzi incidentati portati via.

Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.