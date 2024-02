Morta Nina Sarzotti, vedova Basso: con il marito Piero aveva aperto il Bar Corso di Cuneo

E' mancata nella notte la signora Marianna "Nina" Sarzotti, vedova Basso. Originaria di Mondovì, nel 1958 aprì, con il marito Piero Basso, scomparso nel 2014, uno dei bar più noti e frequentati di Cuneo, il Bar Corso di corso Nizza.

Classe 1939, aveva 85 anni. Lascia la figlia Laura, commercialista, con Bruno, e il figlio Marco, socio titolare del bar, con la moglie Vilma, oltre agli amati nipoti Cristina, Alessandra, Piero e Camilla, l'affezionato Giacomo e la nipote Maria Parola.

I funerali saranno celebrati domani 3 febbraio alle 9 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, dove stasera, alle 17.30, si terrà la recita del Rosario. La salma riposerà nel cimitero di San Rocco Castagnaretta.

La signora Nina, conosciutissima in città, è stata per molti anni l'anima del bar pasticceria di corso Nizza, dove aveva lavorato fino al 2005, come ricorda Luca Chiapella, presidente di Confcommercio, che alla donna era molto affezionato anche perché molto amica di sua madre. "Era lei che gestiva tutto, energica e sempre accogliente. Stava alla cassa, come adesso il figlio Marco. A lui e alla sorella Laura rivolgo le più sentite condoglianze, nel ricordo di Nina, per me un'amica di famiglia, che ricorderò sempre con affetto", afferma.

La signora Nina era solita passare del tempo tutte le mattine al bar, a volte seduta al tavolino, altre in piedi, vicina alla cassa, a parlare con il figlio Marco o con i dipendenti dell'attività, che conosceva e che le erano molto affezionati.

La famiglia Basso ha avuto per molto tempo ruoli di dirigenza in Confcommercio, a partire dal signor Piero, per anni presidente di FIPE, Federazione dei pubblici esercizi. Lo stesso Marco ha ricoperto a lungo questo ruolo, per poi lasciarlo un anno fa.

Alla famiglia Basso le più sentite condoglianze da parte della redazione di Targatocn.