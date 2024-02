Tre persone intossicate da monossido a Boves: due adulti e un bambino trasportati in ospedale

Intervento nella serata di ieri, lunedì 1° febbraio, nel comune di Boves per un'intossicazione da monossido di carbonio in cascinale.

L'allarme è scattato verso poco prima delle 21. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo per la messa in sicurezza dell'area e il personale sanitario del 118 che ha preso in carico le tre persone che si trovavano all'interno dello stabile per prestare loro le prime cure.

Le tre persone soccorse sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Cuneo. Si tratta di un bambino di 9 anni e due adulti.