BPER, Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit a sostegno degli investimenti green del Gruppo GAI Macchine

BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, hanno strutturato un finanziamento di complessivi 54 milioni di euro a sostegno degli investimenti del gruppo GAI Macchine.

L’operazione è stata sottoscritta da BPER Banca Direzione Corporate & Investment Banking, Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit Corporate Region Nord Ovest in qualità di Mandated Lead Arrangers, coordinati da BPER che ha agito in qualità di Bookrunner e Banca Agente.

L’azienda piemontese, leader mondiale del settore della produzione di macchine imbottigliatrici, potrà realizzare, grazie a questa operazione, nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a basso impatto ambientale che permetteranno di aumentare la capacità produttiva e consentirà alla società di far fronte alle sempre più specifiche esigenze di mercato.

Il programma di investimenti, inoltre, prevede un ampliamento immobiliare di circa 24.000 mq che ospiterà macchinari e impianti di ultima generazione e a basso impatto ambientale.



Giuseppe Aimi, responsabile della Direzione Regionale Nord Ovest di BPER Banca, afferma: “Prosegue l’impegno di BPER per la crescita delle imprese italiane e per gli investimenti in ottica di sostenibilità. Siamo fieri di poter contribuire al miglioramento delle performance di un’azienda piemontese leader nel suo settore secondo principi di sostenibilità ambientale. L’operazione si è realizzata grazie all’apporto della Direzione Corporate & Investment Banking di BPER che, in sinergia con la Direzione Regionale Nord Ovest, ha consentito lo sviluppo del progetto d’investimento.”