Il prezzo di Chainlink (LINK) sale del 15%, ma questa nuova crypto potrebbe fare meglio

Nelle ultime 24 ore Chainlink (LINK) ha registrato un notevole aumento, che sta dominando il panorama delle criptovalute.

Il prezzo di LINK è schizzato del 15%, raggiungendo quota 17,88 dollari, con una capitalizzazione di mercato impressionante di circa 10,2 miliardi di dollari.

Questa crescita straordinaria segue una settimana di performance eccezionale, durante la quale LINK ha superato tutte le altre altcoin principali con guadagni del 30% circa.

Tuttavia, gli investitori si sono concentrati anche su un nuovo progetto nell’ultima settimana, la cui prevendita di successo ha già superato i 700.000 dollari. Si tratta di eTukTuk.

Tornano attivi i wallet di LINK

Ciò che rende particolarmente interessante questo rally è l'analisi on-chain fornita da Santiment, che indica che i wallet precedentemente inattivi sono improvvisamente tornati attivi. Questo fenomeno ha creato il picco più alto di Age Consumed per Chainlink, misurato a 5,38 miliardi.

La metrica Age Consumed riflette il movimento delle monete moltiplicato per il numero di giorni in cui tali monete erano rimaste inattive. L'ingresso di un notevole volume di LINK nella circolazione della rete ha giocato un ruolo chiave nell'impennata dei prezzi della criptovaluta.

Un altro aspetto intrigante è emerso dall'analisi di Santiment, rivelando che la rete Chainlink ha registrato la liquidazioni di portafogli, un evento spesso associato a Paura, Incertezza e Dubbi (in inglese identificato con la sigla FUD). Queste liquidazioni, sebbene possano contribuire ad un aumento della volatilità dei prezzi, sembrano aver avuto l'effetto paradossale di stimolare ulteriori rialzi di prezzo, poiché gli investitori stanno cercando di sfruttare le opportunità offerte dal mercato.

Sul versante tecnico, il grafico della coppia Chainlink/BTC mostra una notevole forza e segnala la possibilità di un’importante rottura verso l'alto. L'analista crypto Michael van de Poppe ha identificato uno sviluppo notevole nella coppia di trading LINK/BTC, sottolineando la conferma di un minimo più alto come segnale promettente.

Van de Poppe va oltre, speculando che un aumento del momentum da parte di Ethereum potrebbe catalizzare una rottura sostanziale per Chainlink nel prossimo futuro. Le sue previsioni indicano la possibilità di un movimento di prezzo robusto, con Chainlink che potrebbe raggiungere livelli compresi tra 25 e 30 dollari nel breve periodo.

Inoltre, Van de Poppe ha espressamente dichiarato di attendersi un forte rally nel mercato delle altcoin nei prossimi 2-3 mesi, con un impressionante aumento previsto tra il 50% e l'80%. Il solo mercato delle altcoin potrebbe raggiungere una valutazione di 1,25 trilioni di dollari, e Chainlink si posizionerebbe come un fattore importante in questa ottica.

Dunque, l’attuale rally di Chainlink non solo è supportato da indicatori tecnici promettenti, ma anche da attività on-chain che riflettono un crescente interesse e coinvolgimento degli investitori. Questa combinazione di fattori potrebbe posizionare Chainlink come un protagonista chiave nel mercato delle criptovalute nei prossimi mesi, affiancandosi a promettenti iniziative come quella di una nuova criptovaluta green nota come eTukTuk.

eTukTuk mira a rivoluzionare l'industria della mobilità elettrica

eTukTuk si erge come una forza innovativa nell'ambito della mobilità elettrica, con l'audace obiettivo di trasformare radicalmente l'industria. Questo progetto green, focalizzato sullo sviluppo di veicoli elettrici efficienti, si distingue per il suo impegno a rivoluzionare il concetto di trasporto sostenibile.

Al cuore di eTukTuk c'è una visione chiara: sostituire i tradizionali tuk-tuk a motore a combustione con veicoli elettrici altamente efficienti. L'approccio del progetto è incentrato sull'utilizzo di tecnologie avanzate, come la blockchain e l'intelligenza artificiale, per massimizzare l'impatto positivo sull'ambiente e migliorare l'efficienza del trasporto.

Il veicolo elettrico a tre ruote di eTukTuk non è solo un mezzo di trasporto; è un'innovazione che affronta le sfide ambientali e socio-economiche. Con un'attenzione particolare alle economie in via di sviluppo, eTukTuk si impegna a rendere accessibili i vantaggi della mobilità elettrica, contribuendo così a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità della vita nelle comunità.

L'ecosistema eTukTuk non si limita ai veicoli elettrici. Include anche una rete di stazioni di ricarica intelligenti e un sistema di pagamento basato su blockchain. Gli investitori e i sostenitori ambientali stanno affluendo verso la prevendita del token $TUK, riconoscendo il potenziale impatto positivo di eTukTuk nell'industria della mobilità elettrica.

Con la missione di voler ridurre l'impronta di carbonio e promuovere un futuro più sostenibile, eTukTuk emerge come una forza trainante nel panorama delle criptovalute e delle tecnologie green. La sua visione audace e la dedizione a soluzioni pratiche potrebbero definire nuovi standard nel settore della mobilità elettrica, offrendo un contributo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico.

