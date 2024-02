Il ruolo delle donne nel poker: tra lotta agli stereotipi e promozione dell’inclusività

Come in tanti altri campi, anche nel poker, spesso lo storytelling di gare e tornei internazionali tende a declinare il racconto al maschile. Si parla spesso di campioni di poker, eppure a eccellere in questo gioco sono anche e soprattutto le donne. Quando il tavolo verde si tinge di rosa il gioco diventa uno strumento per abbattere stereotipi anacronistici e per promuovere una dimensione ludica più inclusiva. L’immagine diventata iconica al cinema e nella letteratura è quella del saloon nel vecchio West in cui cowboy e pistoleri si sfidano al tavolo da gioco, ma si tratta di una dimensione che nell’immaginario collettivo è ormai diventata anacronistica da tempo, perché il poker è un passatempo estremamente trasversale che, soprattutto su siti e piattaforme online, coinvolge fasce di pubblico sempre più eterogenee per età e per genere. In uno scenario di questo tipo non solo non ha più senso tracciare il profilo del pokerista tipo, ma risulta estremamente interessante indagare la complessità di sfumature che il gioco femminile porta con sé. Chi sono oggi le regine del poker e che ruolo hanno nel plasmare la dimensione ludica del futuro? Lo scopriamo in questa panoramica a cavallo tra passato e presente per allontanarci dagli stereotipi visti al cinema.

Donne e tavolo verde: qualche numero

Partiamo da un presupposto: il poker è sempre più diffuso anche tra la popolazione femminile. Un recente sondaggio condotto nel Regno Unito ha messo in rilievo che su un campione di circa 2mila donne, l’81% delle intervistate ha dichiarato di dedicarsi a questo gioco volentieri. Un altro dato interessante emerso dallo studio riguarda la frequenza con cui la platea delle intervistate ha dichiarato di giocare a poker: per il 34% di loro si tratta di un’attività praticata almeno una volta al mese, mentre esiste un buon 16% che ha dichiarato di giocare almeno una volta a settimana. Sulla base delle donne che hanno dichiarato di aver giocato a poker in precedenza, un campione di 889 unità, il 44% descrive l’esperienza del tavolo verde come emozionante, mentre il 31% la definisce positiva, tra chi invece non ha gradito il gioco esiste un 7% che definisce l’esperienza di gioco fastidiosa e un altro 7% che la descrive come spiacevole.

Partendo, dunque, da un indice di gradimento alto e da una frequenza di gioco piuttosto elevata, le donne apprezzano le partite a poker organizzate a casa propria (27%) o a casa di amici (22%). Persiste, in generale, la percezione che il poker sia un tipo di gioco ancora a prevalenza maschile. lo pensa il 68% delle donne a cui è stata posta questa domanda. Potere degli stereotipi che, come è noto, spesso sono duri a morire. Ma la convinzione che questo passatempo dalle antiche origini sia appannaggio della popolazione maschile probabilmente è frutto di una storia raccontata solo in parte.

Alice, Lottie e le altre pioniere del poker al femminile





L’epoca in cui il poker si è diffuso negli Stati Uniti è il XIX secolo e coincide con un periodo storico in cui uomini e donne nella società avevano ruoli diversi e ben definiti. Agli uomini, in particolare, venivano riconosciute doti strategiche, capacità di bluffare e attitudine al rischio. Gli uomini erano dediti al lavoro e all’azione, le donne le custodi del focolare domestico; non a caso è in questo secolo che presero corpo le prime importanti battaglie femministe

Da qui ad associare il gioco alle attività prettamente maschili il passo è stato breve e, naturalmente, ha saltato a piè pari le donne. Ma è proprio così? Davvero le donne nel corso della storia sono rimaste lontane da questo gioco di carte? La risposta è no, anzi. In barba a qualsiasi stereotipo, infatti, a colorare di rosa l’altra metà del cielo, anche nel poker, ci hanno pensato due donne che oggi ricordiamo come vere e proprie pioniere del settore: si tratta di “Alice poker” e Lottie Deno. La prima, Alice Poker, soprannome di Alice Ivers, è un pò una Calamity Jane del tavolo verde: organizzava partite di poker clandestine ed era nota per la sua incredibile capacità di gioco che nel tempo le ha fruttato vincite importanti. La seconda, Lottie, era una giocatrice di origini texane che ha lasciato il segno sulla scena del poker sul finire del XIX secolo. La sua fama è legata alle spiccate doti strategiche dimostrate al tavolo verde, una caratteristica che ha contribuito ad abbattere lo stereotipo che voleva le donne meno capaci e portate per questa pratica. Dopo le esperienze pionieristiche di Alice e Lottie, l’affermazione femminile nel poker è andata consolidandosi nel corso del Novecento attraverso tappe importanti, come ad esempio l’arrivo al tavolo finale del World Series of Poker da parte di Barbara Enright nel 1977. Un successo, quello della Enright, che ha definitivamente sdoganato il ruolo delle donne nel gioco del poker e ha aperto la strada alle tante altre campionesse che nei decenni successivi hanno conquistato traguardi sempre più importanti.

I numeri delle donne che praticano questo gioco dimostrano che non esistono differenze di genere e chiunque sia appassionato può acquisire lo stesso livello di competenza dei professionisti più acclamati attraverso l’esercizio costante. L’offerta online permette di praticare la fine arte del poker per acquisire essenziali abilità di gioco, utili anche nella vita quotidiana. Tecnica, strategia, intuito possono essere messe in campo sul sito leader dei giochi virtuali in Italia, che offre una community internazionale di giocatori. In Italia esiste un operatore che si è instauranto nel mercato del gioco come un ambiente affidabile e sicuro dove divertirsi con le tante varianti del poker, perché offre delle opzioni uniche ai suoi utenti, come partite di poker o i loro ancora più famosi tornei internazionali di Texas Hold’em.

Le campionesse che hanno fatto la storia

A conferma del ruolo di primo piano giocato dalle donne nel poker, la lista delle campionesse che hanno lasciato il segno e continuano a far parlare di sé è davvero lunga. Tra i nomi che spiccano in questa speciale classifica al femminile c'è quello di Vanessa Selbst, la giocatrice di maggior successo nella storia dei tornei di poker. il suo nome è presente nella top 100 delle vincite totali in carriera con un montepremi che ha sfiorato i 12 milioni di dollari. Altra figura di spicco del poker femminile è Kristen Bicknell, che ha dominato la classifica Global Poker Index Poker of the Year per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019. Tra le professioniste del poker più note a livello internazionale c’è poi Jennifer Harman, molto attiva nei cash game di Las Vegas. Vincitrice di due braccialetti WSOP, la Harman ha totalizzato un montepremi da quasi 3 milioni di dollari. Tra le star del poker c’è poi Maria Ho. La sua carriera da pokerista, culminata nel ruolo di presentatrice e commentatrice degli eventi più famosi a livello globale, conta diversi successi, tra cui il secondo posto a un evento $5.000 NO-Limit Hold’em che le ha permesso di portare a casa oltre 540mila dollari. Molto noto anche il nome di Kathy Liebert, tra le prime pokeriste di nuova generazione. Il suo è un montepremi totale di tutto rispetto e supera i 6 milioni di dollari. Il successo internazionale è arrivato con il secondo posto alle WSOP del 1997. Molto popolare e apprezzata anche Maria Konnikova: la campionessa di origini russe, nota per i suoi successi sulla scena internazionale, ha un background professionale legato al settore della psicologia al quale ha attinto per analizzare il rapporto tra poker e vita quotidiana.

Conclusioni

Nella sua estrema versatilità il poker rappresenta una cartina al tornasole delle dinamiche umane e dei processi culturali in atto, è per questo che importanti cambiamenti sociali spesso si misurano proprio al tavolo da gioco e il poker stesso è passibile di una interessante e fruttuosa riflessione su vari temi, come ad esempio le questioni di genere: dobbiamo considerare questo gioco una disciplina solo per uomini? La risposta è no: le campionesse che si sono distinte nella storia di questa pratica ludica sono tante e ciascuna ha contribuito ad azzerare gli stereotipi e a celebrare il valore della femminilità anche al tavolo verde. Oggi le pokeriste, sia amatoriali che professioniste, sono davvero tante e scelgono di giocare tanto al tavolo verde fisico quanto a quello digitale, segno che abilità di gioco e strategia non sono affatto appannaggio di genere, ma competenze da affinare attraverso la pratica costante.