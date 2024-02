Iscriviti ai corsi ITS Academy biennali gratuiti dell‘Accademia Ligure Agroalimentare

Gli I.T.S. Academy sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, che hanno come obiettivo quello di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese.

In particolare, l’attività dell‘Accademia Ligure Agroalimentare è volta a realizzare percorsi formativi in grado di supportare processi di innovazione e sviluppo del settore delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali formando giovani tecnici superiori, altamente qualificati, in possesso delle competenze necessarie per mettere in opera tali processi all’interno delle aziende e dei comparti in cui andranno ad operare.

Quali sono i percorsi proposti?

Dopo aver svolto e concluso con successo il primo percorso per Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera olivicola ed olearia, che ha condotto tutti i ventidue allievi al conseguimento del diploma finale, quest’ anno l’I.T.S. Academy propone due nuovi percorsi finalizzati alla formazione di specialisti del settore agroalimentare, ovvero il Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera vitivinicola e il Tecnico superiore nelle tecnologie 4.0 per la transazione digitale.

Il primo percorso formerà esperti a tutto tondo della filiera vitivinicola, in grado di programmare e di supervisionare gli aspetti produttivi e di trasformazione del prodotto ma anche di monitorarne gli aspetti di qualità e salubrità, curarne la promozione e il marketing.

Il secondo percorso è invece pensato per la formazione di specialisti in grado di condurre, con la propria preparazione e competenza, l’evoluzione verso l’adozione di tecnologie digitali e 4.0 da parte delle aziende agroalimentari, favorendone la competitività e l’ammodernamento in materia di gestione dei processi produttivi e di vendita.

Sono previste agevolazioni per chi non vive ad Imperia?

Per gli studenti fuorisede e i pendolari sono previste borse di studio finanziate dal PNRR e un’iniziale assistenza da parte della scuola nella ricerca di soluzioni abitative. I corsi hanno una durata biennale pari a 1.800 ore e sono totalmente gratuiti perché cofinanziati da Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo; per potersi iscrivere è sufficiente il possesso di un diploma di scuola superiore.

Perché scegliere l’I.T.S. Academy?

Attraverso percorsi altamente professionalizzanti, gli I.T.S Academy consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze per lavorare in contesti produttivi all’avanguardia, poiché vengono progettati assieme alle imprese e sulla base dei reali fabbisogni del mondo del lavoro.

La stretta collaborazione con aziende e professionisti del settore agroalimentare, sia per la fase di formazione in aula (larga parte degli insegnamenti è affidato a professionisti del settore economico di riferimento), che per la fase di stage aziendale (pari ad un terzo della durata del corso) assicura infatti che le figure in uscita da questi percorsi siano realmente preparate a rispondere alle reali richieste del settore.

Pertanto, ad oggi un giovane diplomato che intraprende un percorso I.T.S. Academy ha l’80% di possibilità di trovare un’occupazione qualificata entro un brevissimo lasso di tempo dalla conclusione del percorso formativo stesso.

Se desideri dunque acquisire una formazione qualificata ed altamente specializzata per il settore agroalimentare che consenta di inserirti con professionalità e competenza in questo ricco e dinamico settore, non esitare a contattare il numero 370/1585428 oppure a visitare il sito www.itsagroalimentare.liguria.it

Affrettati, le iscrizioni scadono alle ore 12.00 del 23 febbraio 2024!