A Moretta viaggio nel tempo attraverso la sua storia e quella dei suoi Signori

Un viaggio nella storia di Moretta, basato su notizie inedite, documenti storici poco conosciuti e immagini è in programma stasera, venerdì 2 febbraio alle 21 nella saletta della biblioteca comunale in via Martiri della Libertà 2.

L’incontro organizzato dall’associazione La Ginestra ha per titolo “Moretta: storia di un borgo” sarà tenuta dal professor Roberto Olivero.

Sarà narrata la storia del Borgo e dei suoi Signori, dagli Acaja di Fossano, ai Solaro di Asti, che si sono avvicendati negli anni.

Si parlerà del castello, delle battaglie affrontate e del borgo che si è sviluppato attorno alla fortezza, con le sue chiese, le case e le sue attività.

Sarà fatto un focus sulla figura poco nota, ma importante della “Signora di Moretta”, per anni indiscussa padrona del borgo.

Un’occasione per conoscere le origini del paese e la storia dei suoi abitanti.

Ingresso libero.