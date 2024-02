Al Cenacolo "Clemente Rebora" di Savigliano incontro dedicato a “Pane, amore e poesia”

Le associazioni Culturali Cenacolo "Clemente Rebora" e “Massimiliano Kolbe” domani pomeriggio, sabato 3 febbraio, propone il reading “Pane, amore e poesia” preceduto alle 15 dall’assemblea ordinaria dei soci e simpatizzanti che si svolgerà nel Salone di San Filippo, a Savigliano (in via A. Ferreri, 11 /A).

“I tempi angosciosi che stiamo vivendo, - afferma il professor Antonio Scommegna, presidente del sodalizio culturale - in certe realtà ci sembrano una sorta di nuova barbarie, la poesia sembra più che mai una risorsa essenziale per salvare la preziosa cifra della vera umanità.

L’obiettivo è valorizzare la poesia nel contesto socio-culturale attuale, alla luce di un rinnovato interesse tra gli studenti e gli adulti, per la diffusione di una 'necessità poetica', testimone di riflessione e impegno, vissuta come traduzione di una inquietudine esistenziale nella ricerca della propria identità e come ansia di comprensione dei problemi attuali dell’universo giovanile e del mondo degli adulti”.

L’incontro è aperto a tutti.