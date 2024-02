Il carnevale a Borgo San Dalmazzo entra nel vivo

Tante le iniziative organizzate dalle associazioni e realtà del territorio di Borgo San Dalmazzo in occasione del carnevale di quest'anno.

Si inizia questo sabato 3 febbraio alle 15, al santuario di Monserrato, con un laboratorio gratuito per bambini da 7 a 9 anni organizzato dall’associazione Santuario di Monserrato in collaborazione con Espaci Occitan. Il tema del laboratorio è “Orsi, lupi e selvatici: gli antichi Carnevali alpini”. Al termine merenda per tutti.

Sabato 10 febbraio a partire dalle 14.30 festa di Carnevale al parco del Tesoriere, organizzata dall'Associazione LumaCafè e cooperativa Fiordaliso: animazione e laboratorio creativo.



Domenica 11 febbraio, dalle 14, si parteciperà alla sfilata di Cuneo con il carretto e i costumi sul tema “Facciamo ridere i polli”. Saranno 290 tra bambini ed adulti a sfilare.

La chiusura dei festeggiamenti sarà martedì 13 febbraio con il “Carnevale di Borgo” organizzato dalle Parrocchie con il patrocinio del Comune e di alcune Associazioni. L'appuntamento e alle 14.30 in piazza della Meridiana. Il pomeriggio sarà allietato da spettacoli ed intrattenimenti con gli sbandieratori e i musici del “Borgo San Martino” di Saluzzo. Inoltre: balli, truccabimbi e merenda per tutti.