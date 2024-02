Il quartetto cuneese dei Rebel Bit negli USA ospite al BOSS, Boston Sings Festival

Il quartetto cuneese composto da Giulia Cavallera, Guido Giordana, Lorenzo Subrizi e Paolo Tarolli, sarà ospite dell’edizione 2024 del “BOSS, Boston Sings Festival”, in programma dal 19 al 21 Aprile a Boston (USA).

La formazione vocale sarà headliner del prestigioso festival americano dove si alterneranno diversi artisti locali ed internazionali e dove verranno annunciati i vincitori dei “Contemporary a cappella recording awards” (premio vinto dal gruppo con l’album COME nel 2022).

Nei tre giorni del festival i musicisti cuneesi terranno, inoltre, alcune lezioni e workshop per i numerosi partecipanti alla rassegna.

“Siamo onoratissimi di tornare negli USA e rappresentare nuovamente l’Italia e Cuneo in questo prestigioso contesto – commentano i ragazzi -. Per noi è davvero gratificante raccogliere i frutti di anni di lavoro, culminati nel 2023 con la direzione artistica del festival Vocalmente, in cui siamo riusciti ad esprimere la nostra personale idea musicale grazie anche alla collaborazione con il sound designer monregalese Andrea Trona. Il 2024 sarà un anno per noi ricco di eventi in Italia e all’estero che annunceremo nei prossimi mesi.”

Prima della trasferta americana i Rebel Bit saranno coinvolti in due eventi in provincia, maggiori dettagli sul sito rebelbitmusic.com e sulle loro pagine social.