Ciaburro: "Anche in Italia riconosciuto il «Maestro dell'arte della cucina italiana»”

"Finalmente anche l'Italia avrà modo di onorare i migliori artigiani della cucina italiana”.

Con queste parole il deputato piemontese di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro ha commentato l’approvazione - con 147 sì, 91 no e 15 astenuti - il disegno di legge firmato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che istituisce il premio "Maestro dell'arte della cucina italiana".

“La Francia - sottolinea l’onorevole Ciaburro - ha praticamente da sempre avuto percorsi di valorizzazione finalizzati a onorare i suoi migliori artigiani, denominati 'Maestri' della loro arte. È sconvolgente che in Italia, patria del buon mangiare e del buon bere, non siano mai state istituite onorificenze di pari livello. Con il DDL proposto dal ministro Lollobrigida, finalmente correggiamo questa stortura, ponendo le fondamenta per una valorizzazione degli anni di sacrifici che stanno dietro al successo dei nostri Maestri, figli di tradizione, impegno e passione".