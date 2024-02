Politecnico Mondovì, il cnetrosinistra: "Disponibili con tutto il consiglio a dialogare con il Rettore"

Il "caso" del Politecnico di Mondovì approderà in consiglio comunale attraverso un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza del "Patto Civico" che era stato sollecitato anche dalla minoranza del centrosinistra.

"Dopo l’elezione del nuovo Rettore del Politecnico di Torino, il Prof. Paolo Corgnati, si è tornato a parlare del futuro della sede distaccata del Politecnico di Mondovì, riaperta (parzialmente rispetto al passato) nel 2019." - scrivono i consiglieri del centro sinistra Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia - "La vocazione scolastica e universitaria di Mondovì, che affonda le sue radici nel passato della nostra città, va non soltanto tutelata, ma rafforzata dall’iniziativa e dal sostegno di tutta la comunità. Siamo convinti che il futuro del nostro territorio passi inevitabilmente dalla crescita e dalla valorizzazione delle eccellenze, a cominciare proprio dalla sede distaccata del Politecnico, che in passato ha dimostrato una buona capacità attrattiva per studenti del Basso Piemonte e della Liguria."

"Il Consiglio Comunale di Mondovì - scrivono - intende rendersi disponibile per un dialogo con il Rettore in merito alla prosecuzione delle attività didattiche nella sede monregalese ed al loro potenziamento."