Saluzzo in prima linea per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

Un’ampia e dettagliata relazione dell’ingegner Francesco Marinelli al Consiglio comunale di mercoledì sera è servita a fare il punto su ciò che l’amministrazione comunale ha fatto in questi oltre dieci anni su edifici pubblici, municipio, scuole, ex tribunale, impianti sportivi e altri in tema di riduzione dell’inquinamento e, al contempo, di risparmio energetico.

I primi risultati sono stati raggiunti in modo addirittura superiore a quelli che erano gli obiettivi fissati dal piano europeo. Ora si prosegue con nuovi, ambiziosi traguardi.

Commenta in proposito il sindaco Mauro Calderoni: “Nel giugno del 2023 il Consiglio Comunale di Saluzzo, ha votato all’unanimità l’adesione al nuovo Patto dei Sindaci, impegnandosi così a proseguire nell’attuazione di azioni di mitigazione climatica per arrivare a ridurre del 55% le proprie emissioni di CO2 al 2030, per poi arriva alla neutralità energetica nel 2050. La novità del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia sostenibile e il Clima) è dunque la previsione di una parte dedicata all’Adattamento ai Cambiamenti Climatici in atto e futuri.

Gli enti locali possono fare molto sulle questioni ambientali, semplicemente seguendo le indicazioni europee che dicono chiaramente ai pesi membri dove verranno destinati i finanziamenti nella programmazione degli anni successivi. Certo bisognerebbe cogliere queste opportunità e non indugiare nella retorica acchiappa like e banale dell’anti-europeismo.

Basti pensare che a Saluzzo, dopo aver aderito al Patto dei Sindaci nel 2012, con il PAES, approvato nel 2014, si era impegnata a ridurre le emissioni di CO2 del 27,2% al 2020, rispetto al 2009, mentre il report di monitoraggio al 2020 ha evidenziato una riduzione del 36% delle emissioni di CO2, migliorando cioè di un 10% l’obiettivo previsto.

Per fare questo abbiamo nel tempo realizzato:

- ZTL nel borgo medievale

- grandi aree pedonali

- zone 30 nel concentrico

- da raccolta rifiuti stradali a porta a porta

- spostato dal centro tutte le linee TPL extraurbane

- IP a led

- incentivato la realizzazione di una rete di teleriscaldamento

- collegato le restanti utenze comunali al teleriscaldamento

- collegato molte utenze comunali al teleriscaldamento che sfrutta il cascame termico di una azienda locale

- realizzato o in corso di realizzazione 12 impianti fotovoltaici in collaborazione con privati o totalmente pubblici con obiettivo 1200 kw

- efficientato termicamente o in corso di efficientamento ogni edificio comunale

Oltre agli effetti positivi per l’ambiente, tutte queste azioni hanno prodotto anche una drastica riduzione della spesa corrente per le forniture energetiche e precisamente:

- da energia elettrica, cioè edifici alimentati da impianti fotovoltaici e sostituzione di apparecchi di illuminazione interna e di illuminazione pubblica con lampade a led , circa 350.00 euro/anno

- impianti di riscaldamento, circa 450.000 euro/anno.

Intanto, in queste settimane autunnali, in diversi cantieri in corso in città sono state sistemate 77 nuove piante, oltre ai 3600 che, stando ai conteggi dell’Ufficio tecnico, erano presenti in città a luglio 2023. Piante sparse su 247 mila 456 metri quadri di parchi e giardini, pari a 35 campi da calcio. Significa un valore di 14,1 mq di superficie verde per ogni abitante.

Evidentemente l’ente locale la sua parte la fatta e continuerà a promuovere occasioni di sensibilizzazione e di semplificazione di interventi sostenibili in campo edilizio e produttivo. Ora – conclude il sindaco con un appello – abbiamo bisogno del contributo decisivo e convinto dei cittadini e delle imprese”.

Dopo la relazione di Marinelli sono intervenuti per la maggioranza il consigliere Andrea Tagliano e il collega di minoranza Fulvio Bachiorrini, esponente di Forza Italia.

Anche quest’ultimo si è detto soddisfatto del percorso avviato e dell’iter per il futuro tracciato dal consulente.

Per questa ragione ha votato convintamente a favore della prosecuzione del Patto europeo dei sindaci sottoscritto dal Comune di Saluzzo nel 2012 e recentemente rinnovato.