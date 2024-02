Al via a Dronero la terza edizione de “L’orecchio del Mallé”

Un atteso e bellissimo ritorno al Museo Mallé di Dronero. Sabato 3 febbraio, alle ore 16, ci sarà il primo appuntamento della terza edizione dell’iniziativa “L’orecchio del Mallé 2024”.

Ad essere coinvolti le famiglie con bambini, i ragazzi musici dell’I.C. di Dronero e naturalmente la dimora storica di Luigi Mallé, appassionato musicofilo e già direttore dei musei civici torinesi, in una serie di quattro appuntamenti educativi e d’intrattenimento tra arte e musica.

Il Museo accoglierà infatti le famiglie con bambini che guidati da una frizzante Miss Maria (Maria Laura Silano) scopriranno le lettere dell’alfabeto esposte nella mostra “Leandro Agostini. Abbecedario di un Pinocchio”, corredate dagli intermezzi musicali eseguiti dal vivo dai ragazzi dell’I.C. di Dronero. Piccoli musicisti in erba, che eseguiranno emozionanti brani guidati dai loro docenti, i maestri Luca Cerelli, Armando De Angelis, Sara Rinaudo e Alberto Savatteri. In abbinamento ad alcune opere, la musica creerà un giusto connubio di fruizione di alta armonia.

“Le sale del Museo Mallé - commenta la direttrice del museo Ivana Mulatero - raccontano anche lo storico delle arti Luigi Mallé (Torino, 1920-1979), la sua passione per l’arte e per la musica che diviene il filo conduttore per attraversare la sua vicenda biografica ma anche per avvicinare il pubblico delle famiglie con bambini in maniera non convenzionale alle opere da egli collezionate ed esposte nel museo e alle opere della mostra temporanea del visual designer Leandro Agostini. Il suono della musica negli ambienti della casa dronerese di Luigi Mallé ed eseguito dal vivo da gruppi di piccoli musicisti in una formula di piccoli concerti per piccoli e grandi ascoltatori, condurrà tutti in una situazione indimenticabile e unica di co-creazione, veri momenti di gioia e serenità che nutriranno i sensi e immergeranno nell’arte a 360 gradi. La musica, infatti, coinvolgerà i bambini e i ragazzi, sia in qualità di esecutori con gli strumenti dei flauti, dei clarinetti, della chitarra e delle percussioni, sia in qualità di fruitori. I bambini con le famiglie disegneranno, ritaglieranno, incolleranno le nuove lettere di un alfabeto inventato e svilupperanno la loro creatività mentre ascoltano la musica. La musica accompagnerà e coinvolgerà le famiglie con bambini presenti mediante attività grafiche e di ascolto ideate da Miss Maria. Il Museo Mallé diventerà così ancora una volta in tal modo un nuovo spazio per crescere insieme.”

“L’Orecchio del Mallé”, progetto educativo e d’intrattenimento, è ideato e co-guidato da Ivana Mulatero, direttrice del Museo Luigi Mallé di Dronero, in collaborazione con Maria Laura Silano, esperta di didattica museale. Quattro gli appuntamenti cadenzati:

3 febbraio (percussioni);

17 febbraio (clarinetti);

2 marzo (flauti);

16 marzo (chitarre).

L’iniziativa nel suo complesso è realizzata per volontà del Comune di Dronero con la collaborazione dell’I.C. Dronero e dell’AFP, ed è sostenuta dalla Regione Piemonte.

Orari di apertura del museo: sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 19. Aperture su prenotazione per gruppi e scuole. Tel/fax | 0171 291014 / 0171 908704 – 3478878051; Mail: museo.malle@comune.dronero.cn.it