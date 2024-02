Il "turistico" del Bonelli in visita al Joint Research Centre di Ispra

Il 1 febbraio le classi 1'A e 2'A Turismo e Ambiente dell'ITC F.A.Bonelli hanno visitato il Joint Research Centre di Ispra, il terzo sito più grande della Commissione europea dopo Bruxelles e Lussemburgo. Fondato nel 1960 come sito di ricerca nucleare italiano,dopo il referendum abrogativo del 1985 si è rigenerato come uno dei campus di ricerca leader in Europa con numerosi laboratori e infrastrutture di ricerca uniche. Circa duemila ricercatori lavorano su tematiche che spaziano dalla tecnologia all'ambiente, dalla sicurezza alimentare al diritto europeo sperimentando nuovi protocolli e procedure per un’ Europa del futuro.



Le classi, dopo il benvenuto e la presentazione del Centro, hanno partecipato ad un'attività interattiva sul tema Cibo e Salute - Game 2050. Successivamentem hanno visitato il Water Laboratory e l'Environmental Biotechnology Laboratory e hanno concluso con un meraviglioso sandwich lunch.



Nel pomeriggio la visita è proseguita con una passeggiata nel centro storico di Ispra ed il percorso delle Fornaci, percorso piacevole tra vista lago e antiche strutture dedicate alla preparazione della calce bruna, ormai da tempo dismesse.



Gli studenti cuneesi hanno apprezzato molto la visita al Joint Research Centre perché hanno visto una realtà molto avanzata e indubbiamente interessante.