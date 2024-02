Note di solidarietà: due concerti per l’Unicef con l’orchestra Osai

Domenica 4 febbraio e domenica 7 aprile alle 21, presso Sala San Giovanni a Cuneo, si terranno due concerti di beneficenza organizzati dal Comitato Provinciale di Cuneo per l’UNICEF.

L’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), diretta dal Maestro Paolo Fiamingo, regalerà al pubblico alcune splendide pagine del repertorio classico sinfonico, in due serate che vedranno coniugarsi l’arte con la solidarietà.

"Le offerte raccolte – dice il Presidente del Comitato UNICEF di Cuneo Gian Sandro Lerda - saranno interamente destinate ai programmi di sviluppo e tutela dell'infanzia, nei 190 Paesi in cui UNICEF è presente e lavora da oltre 70 anni per salvare la vita dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale. Salute, nutrizione, protezione da abusi e sfruttamento, istruzione, inclusione sociale e uguaglianza di genere sono i principali programmi che UNICEF si impegna a promuovere nel mondo, declinandoli in azioni concrete nelle diverse realtà locali, affinché gli aiuti non si limitino ad arginare le emergenze, ma permettano di sostenere nel tempo e promuovere cultura e sviluppo".

La prima serata sarà dedicata alla musica di W.A.Mozart: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K 488 e la Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K 385. Al pianoforte: Raffaella Bertaina.

L’ingresso è libero e gratuito. Sarà possibile, per l’occasione, “adottare una Pigotta”, la tradizionale bambola UNICEF (interamente confezionata a mano dalle volontarie) che può donare ad un bambino la speranza di una vita migliore.