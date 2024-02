Volley femminile A1. Tempo di derby per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, domenica trasferta a Novara

Le gatte in trasferta a Novara per invertire il trend. Domenica alle ore 17:00, al Pala Igor Gorgonzola, va in scena Novara-Cuneo, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà.

Tra le gatte non sarà della partita Anna Adelusi. A seguito della gara del 14 gennaio contro Vallefoglia, infatti, la giovane opposta ha subito una lesione parziale del tendine d’Achille della gamba sinistra. Un infortunio che non le permetterà di scendere in campo fino alla fine della stagione agonistica. Defezione sicuramente importante per coach Massimo Bellano che perde un’atleta che nel girone d’andata era stata una tra le più positive. Anna continuerà le terapie a Cuneo seguita dallo staff medico biancorosso coordinato dal Dott. Lucio Piovani.

Sarà un derby importante per la posizione di classifica di entrambe le squadre con Cuneo che la settimana scorsa ha perso 3-1 lo scontro diretto con Casalmaggiore, seppur giocando una gara tutto cuore e tenacia, certamente non mal figurando, ma mancando nei momenti cruciali dell’incontro. È pur vero che Casalmaggiore ha anche una partita in meno che dovrà recuperare proprio contro Novara, ma realisticamente la vittoria delle lombarde nel recupero è tutt’altro che scontata.

Quindi, verosimilmente, la corsa salvezza va fatta tanto su Casalmaggiore quanto su Bergamo. L’attuale posizione in classifica porterebbe Cuneo a giocarsi la permanenza in A1 contro queste due squadre, la retrocessione è un evento che bisogna assolutamente scongiurare e ci sono tutte le carte in regola per fare bene da qui a fine campionato. Anche se le ragazze allenate da coach Bellano sono a secco di vittorie dal giorno di Santo Stefano (in quell’occasione vinsero contro Pinerolo) ma non di gioco e di idee. Ed il campionato è ancora abbastanza lungo per rimettersi pienamente in carreggiata. In calendario mancano otto partite alla fine della regolar season e l’obiettivo è di affrontare ogni gara come se fosse una finale da vincere.

Questa settimana le gatte se la vedranno contro la terza forza del campionato, Novara è una squadra solida e bene organizzata che punta spedita ai playoff scudetto, ma le ragazze in biancorosso getteranno il cuore oltre l’ostacolo provando a mettere i bastoni fra le ruote alle corregionali. All’andata, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, il campo ha decretato uno 0-3 per Novara, allora fu sicuramente un risultato senza appello, stavolta sarà comunque tutta un’altra storia.

Emanuele Aime, coach in seconda delle biancorosse, ha provato a calarsi nella partita di domenica, analizzando in cosa dovrà eccellere Cuneo per neutralizzare le avversarie e portare a casa l’intera posta in palio: “Novara è una squadra di esperienza con molte atlete che militano nelle proprie rispettive nazionali e costruita per rimanere nelle parti alte della classifica. Il nostro obiettivo è quello di andare a giocare una partita con grande determinazione spingendo dalla prima all’ultima battuta per non permettere alla ricezione di Novara di mettere sempre la palla in testa al loro palleggiatore. Dovremo cercare di rimanere aggrappati al match cercando di approfittare delle sbavature che queste grandi squadre, in un periodo come questo, denso di impegni, potrebbero concedere. Il nostro obiettivo sarà giocare una partita coraggiosa per cercare di muovere la classifica”.

EX DELLA PARTITA

La ex più recente in casa Novara è l’ungherese Greta Szakmary, che ha vestito il biancorosso nella scorsa stagione. Vi sono poi la centrale Ludovica Guidi e la palleggiatrice Francesca Bosio. Guidi ha giocato a Cuneo in A2 nel 2017-18, e cioè nell’anno della promozione in massima serie. Mentre Bosio lo ha fatto nell’anno successivo. Ex in casa Cuneo è la capitana Noemi Signorile che per due stagioni consecutive ha vestito i colori di Novara, ossia nel 2014-15 (dove ha vinto pure una Coppa Italia) e nel 2015-16.Si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse.

LE AVVERSARIE Novara AGIL Volley ha un passato piuttosto remoto. La società viene fondata nel 1984 a Trecate da Suor Giovanna Saporiti. L’acronimo AGIL sta a significare le iniziali delle parole: amicizia, gioia, impegno e lealtà. Per Novara è un lungo peregrinare in Serie B1 fino al 1997-98, annata nella quale ottiene la promozione in A2. Retrocederà l’anno successivo nuovamente in B1. Nel 2000-01, in concomitanza con l’arrivo del nuovo millennio, arriva anche la prima storica promozione in A1. Il primo e unico scudetto da annoverare in bacheca giunge soltanto nella stagione 2016-17. La società piemontese ha comunque, in generale, un palmares di tutto rispetto potendo esibire trofei vinti sia in competizioni nazionali che internazionali come: 1 scudetto, 3 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa Italia di Serie A2, 1 Coppa dei Campioni/Champions League, 1 Coppa CEV/Challenge Cup, 1 WEVZA Cup.

ARBITRO 1: Luca Saltalippi

ARBITRO 2: Cesare Armandola

VIDEOCHECK: Francesca Palumbo

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20