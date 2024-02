Questa sera (ore 21) nuova puntata di “Time Out”…con Claudio Basso, Anna Gray e Daris Amadio

Ritorna, questa sera alle 21, “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A del Gruppo editoriale More News. Il titolo della 14^ puntata stagionale è “Vietato mollare”, un titolo che è più un proclama per diverse squadre, a cominciare dalla Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, reduce da sconfitte che hanno complicato la propria posizione in classifica. L’ospite in studio sarà l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Claudio Basso.

Due, invece, i collegamenti in programma: si parte con la centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Anna Gray, per poi passare all’allenatore della Futura Giovani Busto Arsizio Daris Amadio. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste con protagonisti Noemi Signorile (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Juan Manuel Cichello (Uyba Busto Arsizio), Lana Conceicao (Futura), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Carlotta Cambi (Pinerolo), Valeria Caracuta (Narconon Melendugno), l’Avv. Saverio Sticchi Damiani (presidente U.S. Lecce). Agata Tellone (Lpm Bam Mondovì), Veronica Allasia (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.