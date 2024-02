Volley maschile A3. Savigliano, la sfida contro Bologna per voltare pagina

Dopo due sconfitte consecutive, sarà ancora il campo amico del PalaSanGiorgio a cullare la voglia di riscatto del Monge-Gerbaudo Savigliano, che, sabato 3 febbraio alle 20.30, attende la Geetit Bologna per la diciannovesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Come i ragazzi di coach Lorenzo Simeon, anche quelli di Guarnieri sono reduci da due ko consecutivi, curiosamente con gli stessi parziali, ma invertiti rispetto ai piemontesi: 3-1 contro Sarroch, quindi 3-2 tra le mura di casa contro San Donà di Piave, seconda forza del girone. È tanta, però, la qualità del gruppo emiliano, ben evidenziata anche dal match disputato contro i veneti, inizialmente messi “sotto” sul 2-0 dai bolognesi, poi superati solo in rimonta. Nonostante il ko, del match dello scorso 28 gennaio, restano i 43 punti complessivi messi a referto da Listanskis (22) e Sacripanti (21), che testimoniano la forza del reparto offensivo della Geetit. In più, gli emiliani si presenteranno a Cavallermaggiore con tanta voglia di fare punti, per abbandonare l’attuale terzultimo posto (a quota 16, come Garlasco, quartultimo) e per aggiungere una vittoria alle quattro fin qui ottenute, a fronte di 13 ko.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Voglia di riscatto che, come detto, non manca di certo in casa Monge-Gerbaudo, atteso da una sfida tutt’altro che agevole, come spiega il vice-allenatore Matteo Brignone: “Affrontiamo una squadra che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati negativi, ma che non rispecchiano affatto la grande crescita che stanno vivendo. Ha interpreti forti e ha recuperato tutti quei giocatori che nel girone d’andata avevano avuto qualche acciacco, come Aprile e Maletti. Il loro punto di forza è gioco a palla aperta, perché hanno un opposto che sta giocando bene e tre bande che, alternate, stanno tenendo livelli importanti di rendimento. Per noi, questa è una gara fondamentale, perché dobbiamo uscire da queste due settimane più difficili dal punto di vista realizzativo, riprendendo il ritmo dell’andata. Come farlo? Restando tranquilli, perché la classifica resta molto positiva, e puntando sempre in alto”.

I precedenti. Quello del PalaSanGiorgio sarà il sesto incrocio tra le due squadre, che si affrontano con regolarità dal 2021/22. Il bilancio dice Savigliano, con quattro vittorie a una. L’unico successo Geetit risale alla gara di ritorno del 2021/22, vinta al tie-break dagli emiliani. Nella gara di andata in questa stagione, invece, s’imposero i piemontesi 3-1.

I biglietti. Fino alle ore 19.30 di sabato 3 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Geetit Bologna sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Un biglietto fortunato. Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano lancia quella dell’estrazione del biglietto omaggio. Al termine di ogni gara casalinga, infatti, verrà estratto il numero di uno dei posti a sedere e il fortunato possessore di quel numero otterrà così l’ingresso gratuito per la successiva gara al PalaSanGiorgio. Insomma, un’occasione in più per non mancare.