Atletica: tutto pronto per i tricolori indoor U20 e U23, Lorenzo Vera tra i più attesi

Primo appuntamento tricolore della stagione al PalaCasali di Ancona. Ad aprire le danze sono le categorie juniores e promesse, impegnate nel fine settimana nel Campionato Italiano di categoria. Oltre 1000 gli atleti iscritti, in rappresentanza di 216 società, 52 titoli in palio, tanti i piemontesi al via. Sarà possibile la due giorni di gare in diretta streaming su www.atletica.tv.

UOMINI.

JUNIORES. Nello sprint da seguire Lorenzo Vera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), fresco del primato personale di 6.89 ottenuto a Bra in occasione dei campionati regionali. Con lui Simone Milanesio (Atl. Avis Bra Gas) che, con 6.97, si presenta al via con uno tra i migliori 10 tempi di iscrizione. Vera sarà sui blocchi di partenza anche dei 200, dove vanta un crono di 21.90, insieme a Federico De Marco (UGB). Simone Trovò (Safatletica Piemonte) e Giacomo Antonio Vota (Sisport) saranno invece al via dei 60hs, entrambi a caccia di un posto in finale visto che si presentano rispettivamente con il quinto (8.17) e il settimo (8.27) miglior accredito. Sui 400 da seguire i portacolori del Battaglio CUS Torino Andrea D’Ottavio e Davide Gariglio. L’azzurrino Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), dopo aver vinto il cross della Vallagarina di domenica scorsa, è pronto a cimentarsi sui 1500 metri, dove troverà anche Francesco Ropelato che ha preceduto proprio sul tracciato trentino. Nel peso Bryant Emovon (Team Atl. Mercurio Novara) torna sulla pedana che l’ha visto conquistare l’argento lo scorso anno nella categoria allievi; con lui in gara anche Piero Musso (Atl. Canavesana).

PROMESSE. Lo scorso anno proprio in occasione dei tricolori indoor, Simone Bertelli, con la casacca della Safatletica, stabilì la MPI di categoria volando a 5,51.Ora torna sulla stessa pedana pronto a competere per la categoria u23 con la maglia delle Fiamme Gialle, dopo un 2023 che l’ha visto laurearsi campione europeo U20. Nello sprint da seguire Stephen Awuah Baffour (Battaglio CUS Torino), accreditato di un buon 6.75, e Mattia Jason Ndongala (Sisport), che si presenta con 6.87; favoriti per il titolo gli azzurri Lorenzo Simonelli e Matteo Melluzzo. Lorenzo Mellano (Atl. Fossano ’75) ed Edoardo Siliquini (Battaglio CUS Torino) sono attesi al via dei 400, Flavio Guido Arcilasco (Safatletica Piemonte) invece sui 60hs. Sui 5000 metri di marcia unico piemontese in gara Matteo Mandarino (Sisport). Per quanto riguarda i concorsi, Giovanni Longo (Atl. Asti 2.2) sarà in pedana per l’alto. Nel lungo migliore dei piemontesi, in base all’accredito (7,45), è Mattia Benente (Novatl. Chieri) che nel 2023 ha esordito in maglia azzurra agli Europei U20 di Gerusalemme; ma in pedana ci saranno anche i multiplisti Lorenzo Mellano, al secondo impegno in sala oltre i 400, e Stefano Demo (Atl. Canavesana). Nel peso infine, in gara Jamine Egharevba (Safatletica Piemonte).

DONNE.

JUNIORES. Nello sprint la favorita d’obbligo è Alice Pagliarini ma proverà a dire la sua per il podio Agnese Musica (Novatl. Chieri) che, come la marchigiana, sarà al via dei 60 e dei 200 metri; in particolare su quest’ultima distanza (dove con 24.27 ha il secondo tempo proprio dietro a Pagliarini) la torinese ha buone possibilità di centrare il risultato. Sui 60 saranno impegnate anche la sua compagna di club Clarissa Vianelli, più specialista dei 400, gara che infatti la vedrà al via (con il terzo miglior tempo tra le atlete iscritte, 54.77) e le portacolori del Battaglio CUS Torino Rachele Torchio e Teresa Luisi. Sui 200 invece ci sarà Maddalena Paolucci (Atl. Alessandria), rientrata alle gare quest’anno dopo un lungo infortunio, con un buon 24.86 corso a Padova. Ancora a proposito di sprint, due le staffette piemontesi impegnate nella 4x1giro: Novatl. Chieri (Musica, Palumbo, Vianelli Martina e Cristina) e Atl.Mondovì-Acqua S.Bernardo (Bilardo, Boasso, Roà, Dotta). Serena Barletta (Atl. Fossano 75) è attesa sui 60hs, mentre Elena Abellonio (Atl. Alba) sarà impegnata sui 1500. Due le piemontesi in gara sui 3000 metri di marcia: Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino) e Gloria Lila (Atl. Alessandria). Nei concorsi, Alice Boasso (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sarà in pedana nel lungo mentre Simbiat Biobaku (Team Atl. Mercurio Novara) nel triplo (con 12,12 si presenta con la quarta miglior misura). Nel peso, da seguire Luisa Emovon (Team Atl. Mercurio Novara), sorella maggiore di Bryant.

PROMESSE. Prima gara tricolore nella categoria u23 per la vicecampionessa europea u20 di salto con l’asta Great Nnachi (Carabinieri) che si presenta sulla pedana del PalaCasali da naturale favorita per il titolo. Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino), campionessa italiana in carica di getto del peso, troverà invece sulla sua strada la concorrenza di Anna Musci (Atl. Locorotondo), atleta al primo anno di categoria, che a Carrara in questa stagione ha già lanciato sopra i 16 metri (16,18). Restando ai concorsi, sulla pedana dell’alto sarà impegnata Francesca Maurino (Sisport) mentre nel triplo da seguire la sua compagna di club Elena Comollo e Giulia Schiavoni (Derthona Atl.). Torna sulla pista di Ancona Gaya Bertello (Novatl. Chieri), che da juniores è salita sul podio tricolore dei 60 e ha sfiorato quello dei 200. Tornata alle gare quest’anno dopo un lungo stop, a Lione ha corso i 60 in 7.65, ma vanta un primato di 7.55. In gara ci sarà anche Aurora Vignola Barbero (Sisport). Sui 400 ci sarà invece Giulia Ingenito (Sisport) che sulla pista del PalaCasali lo scorso anno si laureò campionessa italiana juniores sul doppio giro di pista. Sui 1500 da seguire Anastasia Zucco (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Silvia Zampaglione (Battaglio CUS Torino). Al via dei 60hs ci sarà anche Jessy Ifa Uwadiae (Atl. Alessandria). Anita Laiolo (UGB) sarà invece impegnata sui 3000 metri di marcia.