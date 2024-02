“Cosa sarò da grande?”. Carlotta Cerri Gambarelli presenta ad Alba il suo ultimo libro, non-manuale di genitorialità

Carlotta Cerri Gambarelli ha origini albesi, ma dal 2019 con il marito Alex e i loro due figli viaggia a tempo pieno per il mondo, mentre porta avanti “La Tela”, piattaforma per famiglie dove condivide il suo percorso verso uno stile educativo “a lungo termine”.



Un’ampia comunità si è strutturata nel tempo, in particolare su Instagram, attorno ai contenuti che Carlotta propone per ripensare l’approccio tradizionale all’infanzia e all’educazione, così da crescere i propri figli con rinnovati strumenti per affrontare la vita adulta e le relazioni che vorranno intessere, incluso diventare genitori a loro volta. Questo investimento prima su di sé e sui propri figli innesca un meccanismo virtuoso perché, come sostiene Carlotta: “Il mondo si cambia un adulto alla volta”.



L’uscita imminente del suo libro “Cosa sarò da grande”, edito da Vallardi, ha riportato Carlotta e la sua famiglia ad Alba, da dove prenderà avvio il tour promozionale italiano. L’appuntamento è per le 18.30 di martedì 6 febbraio – data ufficiale di lancio del libro – presso l’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele 30, in collaborazione con la libreria Milton. La Voce di Alba l’ha intervistata in anteprima.





LaTela è la tua piattaforma, dove condividi con le famiglie l’approccio nuovo all’infanzia che promuovi, basato sul concetto di “educazione a lungo termine” dei figli. Puoi descrivere in breve questa scelta educativa?

“Proprio di una scelta si tratta. Il cambio di mentalità può interessare tutti quei genitori e adulti in genere che sentono di voler intraprendere un’inversione di rotta rispetto all’educazione che hanno ricevuto. I metodi tradizionali, di castighi, punizioni e ricatti emotivi, possono lasciare spazio a strumenti che costruiscano la fiducia e insegnino la collaborazione ai nostri figli in maniera più efficace. Per motivare i bambini alla sincerità, ad esempio, io stessa mi impegno a non mentire loro, perché anche in futuro questa abitudine si mantenga. Quando insegno ai miei figli a riconoscere un abuso di potere e loro, magari, ne riscontrano uno nei miei comportamenti penso al fatto che questo insegnamento resterà utile in altre circostanze future. Rinnovando questa scelta educativa – e anche accettando che gli errori sono parte del cambiamento – trasmetto valori e strumenti ai miei figli di cui loro stessi potranno disporre da adulti nelle loro relazioni. L’essenza dell’educazione a lungo termine è non limitarsi al qui e ora, ma pensare al futuro”.



Mi parli del tuo nuovo libro “Cosa sarò da grande?”? Possiamo dare qualche piccola anticipazione ai lettori?

“È difficilissimo descrivere questo libro per me. Posso dire che il mio intento è stato di dare forma a un non manuale di genitorialità, nel senso che non è stata per me l’occasione di salire in cattedra, ma di mostrare uno spaccato onesto della quotidianità del mio essere genitore. Credo fortemente che mostrare una vulnerabilità possa avvicinare. Chi vorrà comprare Cosa sarò fa grande scoprirà che «la mia casa è in fiamme» proprio come la sua, inclusi strafalcioni e capitomboli. Più acquisisco familiarità con l’errore e meno mi vergogno, riuscendo ad analizzare, migliorare e condividere con gli altri il mio percorso. Un aspetto che credo possa avvicinare alla lettura è che possiamo ricavarne una sicurezza: non siamo soli e siamo in grado di cambiare, e plasmare nuovi comportamenti orientati agli individui e genitori che vogliamo essere. Nel libro parlo dell’esercizio di «scendere dalla ruota del criceto» delle nostre abitudini e paure”.





Cosa è possibile aspettarsi dall’incontro di martedì sera?

“Martedì sera ci ritroviamo negli spazi dell’Associazione Alec, con la libreria Milton di Alba. I posti sono limitati e pertanto invito chi voglia partecipare a riservare una prenotazione. Vogliamo appoggiare il lavoro delle librerie indipendenti e quindi sarà data priorità di accesso a chi comprerà una copia del libro quella sera stessa in loco. Se già avete preordinato il libro altrove vi ringrazio e vi invito a considerare l’acquisto in loco come un’opportunità di regalo. Solo nella prima tiratura, infatti, è presente un grande omaggio, per voi o per le persone a cui regalerete il volume. Tra le pagine riceverete un segnalibro con QR code per assistere a un workshop su come allentare le fatiche della genitorialità, un contenuto speciale gratuito che in seguito sarà invece disponibile su LaTela venduto separatamente. Ancora non so cosa aspettarmi dagli incontri di presentazione del volume, ma di certo vorrei coinvolgere le persone nell’esperienza. Da tempo stiamo puntando, per LaTela, sulla comunità. Il libro offre la possibilità di accogliere un pubblico nuovo. La formula giusta per coinvolgere… La troveremo insieme”.

Comunità e apprendimento. Carlotta non ama molto le etichette e infatti suggerisce sovente, durante le sue consulenze, di non fermarsi a un metodo – danese, montessori, disciplina positiva o altri… “In ogni metodo – ribadisce Carlotta – si può trovare qualcosa che risuona con noi. Ma “seguire un metodo” – è spiegato nel libro – può far sentire sopraffatti… Insegnamenti come «Fai questo quando il bambino dice questo» comportano una rigidità che non aiuta perché, in primis, serve seguire e osservare il proprio figlio. Mettersi in dubbio, mettersi in gioco. Scendere dalla «ruota del criceto» di cui parlavamo. Tutta l’educazione a lungo termine è per il genitore. Pensi di educare i tuoi figli, in realtà stai educando te stesso”. La sua attività di educatrice e scrittrice si combina con la scelta, atipica, di viaggiare con la famiglia risiedendo di volta in volta in un diverso Paese del mondo.



Quando avete deciso, con tuo marito Alex, di viaggiare a tempo pieno con dei bambini piccoli, quali difficoltà avete dovuto affrontare e quali invece si sono rivelate soltanto paure legate ai preconcetti su una vita fuori dagli schemi ordinari?

“Mi fa piacere ricevere questa domanda perché proprio nel contenuto speciale parliamo delle nostre grandi paure. Per noi, all’inizio, si è trattato di uscire dalla zona di comfort. Mi sono data il permesso di costruire nuove routine, scendere da piccole e grandi ruote della vita come allenamento personale e poi per la famiglia. Alex mi è stato di esempio e supporto in questo aspetto. Descriverei la nostra sensazione come di paura «mista a farfalle», cioè paura ed entusiasmo avviluppati. Sentivamo di voler viaggiare a tempo pieno. E alla fine le paure più grandi ce le mettevano gli altri: «Ma non hai paura che i tuoi figli non socializzino? Che non acquisiscano gli insegnamenti scolastici necessari?». Superata l’iniziale fatica sotto questo aspetto, abbiamo capito che dovevamo restituire le paure ai proprietari e concentrarci sul nostro entusiasmo. Nel libro parliamo anche di quanto il mondo che abbiamo conosciuto sia molto meno spaventoso di come si possa pensare… Una concezione che è facile avere quando l’esposizione a «tutte» le tragedie del mondo è a portata di telefonino… Ci sarà modo di approfondire”.



Come famiglia avete scelto di viaggiare a tempo pieno nel 2019, vivendo in diversi Paesi a ogni latitudine. C’è già un posto del cuore in cui pensi potreste tornare e stabilire radici? (Se mai vorrete).

“Se me lo avessi chiesto sei mesi dopo aver lasciato la Nuova Zelanda, in cui abbiamo trascorso 13 mesi a partire da marzo 2020 e inclusa la chiusura del Paese per via della pandemia da Covid-19… Secondo me ti avrei risposto che quello sarebbe potuto essere il nostro punto di riferimento. In realtà oggi non ce l’abbiamo più un posto in cui ci fermeremmo se dovessimo. Abbiamo amato tanti posti e di questi abbiamo un ricordo nostalgico come Bali, Vietnam, Thailandia, Giappone… Forse non c’è una risposta perché non siamo ancora pronti a smettere di viaggiare”.



Per ora ad attendere Carlotta ci sono i 5 mesi di tour promozionale del libro “Cosa sarò da grande” che la vedrà ospite di appuntamenti sparsi in tutta Italia, a bordo della loro casa… il van Finn. Racconta infine che il progetto successivo, a giugno, è imbarcarsi con Finn per il Canada, proseguire fino al punto settentrionale estremo dell’Alaska per poi percorrere tutte le Americhe, fino all’Argentina.

Ad Alba la presentazione richiede di prenotare il proprio posto, contattando il numero indicato in locandina.