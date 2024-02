Nuova Governance CRC, si incontrano i sindaci del Comuni designanti

Una piattaforma valoriale che possa ispirare la futura governance della Fondazione CRC. È il documento che è stato condiviso dai Sindaci dei Comuni di Alba, Canale, Cuneo, Dronero, Mondovì e Villanova Mondovì nella mattinata di venerdì 2 febbraio presso il municipio della città del Belvedere.



"I Comuni sono chiamati ad indicare otto figure all'interno del Consiglio Generale della Fondazione - spiegano i Sindaci - ed abbiamo reputato importante partire dai contenuti e sviluppare una piattaforma che possa essere utile a chi ricoprirà i delicati ruoli di governo della Fondazione.

Tale piattaforma, articolata in 11 punti, vuole essere un contributo valoriale per il futuro quadriennio e si basa essenzialmente su tre principi: autonomia della Fondazione, ascolto e collaborazione con il territorio e con tutti gli stakeholder, rafforzamento del ruolo del Centro Studi.

È chiaro che Fondazione sia la principale ricchezza dell'intera provincia ed in particolare del territorio di competenza (le aree albese, braidese, cuneese e monregalese) - concludono Bo, Faccenda, Manassero, Astesano, Robaldo e Murizasco - ed è per questo che come rappresentanti degli Enti Locali intendiamo contribuire in modo determinante alla scelta del prossimo Consiglio di Amministrazione".