Auto finisce nel Maudagna scendendo da Artesina, salvi tutti e tre gli occupanti

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo tre persone che stava scendendo da Artesina, è uscita fuori strada finendo nel dirupo, nel bel mezzo del Maudagna. A bordo c'erano tre persone, tutte salve. Per loro tuttavia era impossibile risalire in strada autonomamente.

Bragnati e infreddoliti hanno chiamato i soccorsi.

L'incidente si è verificato intorno alle 23.20 di venerdì 2 febbraio.

A portarli in salvo i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Morozzo, coadiuvati dal nucleo Saf, Speleo-alpino-fluviale. Sul posto anche le ambulanze e i carabinieri di Frabosa Soprana.

Per il recupero del mezzo, è intervenuto il servizio Aci Lotario di Frabosa Sottana.