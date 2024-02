Le reazioni al licenziamento del generale Zaluzhny deciso (e poi smentito) da Zelensky

Lunedì 29 gennaio si è tenuta una riunione a porte chiuse fra i vertici militari ucraini e quelli politici. Le voci sul contenuto del colloquio hanno iniziato a filtrare immediatamente dal palazzo presidenziale verso il Parlamento e verso l’esercito. Nell’incontro faccia a faccia tra Zelensky e il comandante delle Forze armate Zaluzhny sono volati gli stracci: il generale ha ribadito di non poter fare nulla se non gli danno abbastanza uomini e armi, mentre il presidente gli ha comunicato il licenziamento. E non c’è ancora la conferma ufficiale perché manca il sostituto. Come riferisce il sito Strumenti Politici , finché non vi sarà chi subentri al comando, Zaluzhny resta in carica, sebbene gli venga chiesto di ottenere successi e realizzare operazioni senza avere il materiale necessario. I militari commentano la situazione considerando assurdo e controproducente in questo momento storico il licenziamento di Zaluzhny, che è apprezzato dalla stragrande maggioranza dell’esercito, a differenza dei nomi dei possibili successori. Uno dei candidati preferiti da Kiev è Oleksandr Syrsky, militare di lunga carriera che si è distinto negativamente a Bakhmut per aver sacrificato inutilmente un gran numero di soldati e di ufficiali. L’altro è il capo dell’intelligence del Ministero della Difesa Kyrylo Budanov, che non ha esperienza di prima linea e che sembra abbia già declinato l’invito. Zelensky ormai comunque vada ne esce male, perché sia in Ucraina che in Occidente hanno notato come stia gestendo la vicenda maldestramente e appaia debole e invidioso rispetto alla popolarità del generale Zaluzhny. Il deputato ucraino Volodymyr Ariev evidenzia quanto sia grossolano tale errore di comunicazione da parte di Zelensky, che pure di professione è attore e personaggio pubblico.