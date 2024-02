A Revello la commedia solidale “La Ra(t)pina” in dialetto piemontese

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono di Revello, domani sera, domenica 4 febbraio alle 21 nel “Pala San Biagio” allestito nel bocciodromo del paese della valle Po sarà portata in scena la commedia, in dialetto piemontese, “La ra(t)pina” con la Compagnia Teatrale "I Mach Fina lì" di Saluzzo in collaborazione con la Pro loco.

La commedia brillante in tre atti scritta da Gianni Cravero racconta in maniera esilarante la grande rapina della famiglia Robiglia contro il carovita.

Genitori, figli e parenti saranno coinvolti in una rapina surreale come conseguenza ad aumenti, rincari, bollette e spese impreviste.

Tutti cercano di sbarcare il lunario, ma quando arriva una cartella esattoriale in casa Robiglia sembra non esserci più nulla da fare: è il momento di organizzare una rapina.

Coinvolgendo tutta la famiglia, gli amici e assumendo un consulente con la fedina penale già macchiata, Piero, si imbarcherà in una vicenda che culminerà con l'arrivo in casa delle forze dell'ordine.

Come riusciranno a risolvere questa situazione tutta da ridere?

Sul palcoscenico saliranno Marco Gullino, Irene Calvetti, Enrica Fruttero, Pierino Sabena, Giuliana Sola, Beppe Roatta, Paola Gullino, Antonella Marchisone, Maurizio Ballatore e Oreste Lingua.

L'ingresso è libero. Le offerte raccolte saranno destinate all’associazione revellese Cecy Onlus che le devolverà per l'ampliamento della casa famiglia "Dil Kumari" per l'accoglienza di bambini in stato di abbandono in Nepal.