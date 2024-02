Saluzzo, domani la grande sfilata dei dodici carri del Carnevale

Sono attese migliaia di persone, domani domenica 4 febbraio, dalle 14, nel centro di Saluzzo, per il via alla grande sfilata dei carri e delle maschere del 96° Carnevale Città di Saluzzo – 6° “Carnevale delle 2 Province” (9° Carnevale di Barge – 7° Carnevale degli Oratori Saluzzo).

Carnevale tra i più antichi e tradizionali del Piemonte: “Carnevale storico” riconosciuto dal Mibact.

La parata saluzzese, animata dalla presenza chiassosa e festante di 12 carri e centinaia di figuranti, sarà preceduta stasera sabato 3 febbraio alle 16,a Barge dal ballo dei bambini, “antipasto” della grande sfilata notturna dei carri, al via dalle 20 da viale Mazzini.

La sfilata di domani a Saluzzo sarà preceduta alle 10, dalla Santa Messa di Carnevale celebrata in Duomo dal vescovo di Saluzzo, Cristiano Bodo. Poi, dalle 14, via alla parata dei 12 carri e gruppi dei paesi che animeranno la festa e che saranno votati dalla giuria durante il passaggio in corso Italia che decreterà il vincitore della tappa Saluzzese. Punteggi che si sommeranno a quelli della sfilata a Rivoli domenica prossima per il vincitore assoluto.

Sfileranno i carri di Nichelino, Piobesi T.se, Roletto, Luserna San Giovanni, Carmagnola, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Moretta, Scalenghe (campione in carica), mentre Verzuolo e Saluzzo (Oratorio don Bosco) parteciperanno con il “Carrinfrutta”.

Ad aprire il corteo sarà come sempre la Castellana, quest'anno Silvia Ghione accompagnata dall’inseparabile Ciaferlin Aurelio Seimandi, dalle Damigelle e dai Ciaferlinot. Nel tardo pomeriggio, poi, Castellana, Ciaferlin e maschere si sposteranno presso il Monastero della Stella (piazzetta Trinità, 4) dove sono in programma alcuni incontri e spettacoli dedicati al Carnevale.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it.