Regionali, il Pd riapre le porte al 'campo largo' e al M5S: "Restano le differenze ma ci sono tanti punti in comune"

La segreteria regionale del PD si è riunita nel pomeriggio di oggi, sabato 3 febbraio, per proseguire il confronto sul percorso che vede impegnato il partito in vista delle prossime elezioni regionali ed europee.

Tra le questioni affrontate, anche lo stato di avanzamento della trattativa con il M5S che ha l'obiettivo di allargare ulteriormente la coalizione per renderla maggiormente competitiva. Per realizzare quello che da molti viene definito il cosiddetto 'campo largo'.

In questo quadro, a fronte della positiva convergenza registrata sui principali temi del programma regionale, si è discusso anche delle valutazioni differenti emerse tra le due forze su alcune questioni puntuali, a partire dalla localizzazione del nuovo ospedale nell'area nord-ovest di Torino. Posto che non è possibile intervenire sul procedimento amministrativo in corso da parte del Comune di Torino, il Pd piemontese prende atto delle scelte differenti compiute dalle due forze politiche in consiglio comunale sulla localizzazione specifica.

Il Partito Democratico piemontese ritiene ci sia comunque lo spazio per proseguire il dialogo, senza ignorare i legittimi punti di vista differenti emersi sul punto specifico richiamato. D'altro canto, le alleanze si fanno per mettere insieme forze politiche diverse che, pur non condividendo ogni singolo aspetto, nel rispetto reciproco, decidono di unirsi per valorizzare i tanti punti comuni che, anche in questo caso non mancano.