L'ospedale di Fossano ha un ecografo di ultima generazione grazie al sostegno della Fondazione CRF

Giuseppe Guerra , Direttore generale di ASL CN1 ha ringraziato la fondazione: " Questa è una apparecchiatura di alto livello e ciò dimostra l'importanza dell'ospedale. Finalmente abbiamo avuto dalla Regione certezze sul futuro della struttura: rimaniamo uno dei principali centri di post-acuzie in stretta collaborazione con quel che sarà l'ospedale hub per il nord della provincia, in progetto a Savigliano. Con la fondazione c'è sempre stato un ottimo rapporto in linea con il corretto investimento degli utili sul territorio. Mercoledi 7 febbraio sarò in Regione per difendere anche l'ospepdale fossanese e per mantenere le eccellenze qui. Essere eccellenti non deriva da un diritto acquisito ma da un merito costante guadagnato sul campo. Abbiamo fisioterapisti molto bravi.

Il prossimo 10 giugno si concluderà il mio mandato e non ho rimpianti: tutti i centri dell'Azienda Sanitaria hanno avuto il massimo impegno da parte della mia direzione".







La responsabile del reparto di riabilitazione cardiologica dott.ssa Enrica Conte: "Grazie a tutti. In particolare alla mia squadra. Le statistiche, aggiornate da gennaio a novembre 2023 ci danno ragione, fornendo, per Fossano, un dato di 4170 prestazioni totali, di cui 1097 ecocardiogrammi, praticamente una su cinque. In più abbiamo un progetto con l'ospedale di Saluzzo per l'esecuzione di prestazioni in quella città. In ultimo è stato riavviato il lavoro in medicina dello sport, con 1600 atleti visitati. Alla fine abbiamo un totale generale di circa 7500 prestazioni e il 19% sono attività di ecocardiografia. L'attrezzatura di cui parliamo oggi è utile sui trattamenti e sulla cura, ma soprattutto sulla prevenzione della patologia. I numeri sono molto grandi. Non ci sono prestazioni così numerose in altri centri! I colleghi mi hanno seguito in questa attività e di questo li ringrazio ancora!"



Il dottor Stefano Perosino di FP Technology, azienda che ha fornito l'attrezzatura, ha ringraziato il dottor Guercio per la fiducia e tutto il gruppo di riabilitazione cardiologica: "La macchina è di altissima gamma, permettendo, oltre al classico 2d, anche il 4d, e si posso visualizzare i segni di patologia che non si visualizzano in modalità standard. In più il nuovo software evidenzia in modo dettagliato come lavora la parte muscolare del cuore. La periferica fornita è la sonda più leggera e piccola sul mercato, quindi molto maneggevole, una sonda di ultima generazione. Questo tipo di apparecchiatura fa fare un innegabile passo in avanti rispetto ad altre attrezzature. Il display touch, che accompagna i comandi analogici, è da 12 pollici mentre il monitor è da 21 pollici. Inoltre, per agevolare gli operatori, il sistema è regolabile in altezza e ruota su se stesso".



La dottoressa Conte ha aggiunto che avere uno schermo grande e un pannello maneggevole consente di lavorare bene, e serve anche per prevenire l'affaticamento dell'operatore, classicamente affetto da potenziali danni alle articolazioni degli arti superiori, oltre che soggetto ad una azione muscolare asimmetrica. "Ho inoltre chiesto come prerequisito di poter avere una attrezzatura che possa verificare precocemente l'allungamento della fibra cellulare del muscolo cardiaco. Questo è il modo più efficace per intervenire in tempi utili ed evitare le situazioni più gravi".



Ha chiuso la conferenza il dottor Guercio: "L'ospedale aveva una grande necessità di questa tecnologia, per i numeri che fa e per la preparazione dei propri operatori. Le priorità vengono condivise e poi espresse, e cosi è stato per l'ecografo. Il modello che presentiamo oggi è sul mercato il numero uno. Parallelamente gli operatori hanno fatto un percorso formativo conseguendo dei master specifici, dunque l'investimento nella formazione avrebbe dovuto essere compensato dalla possibilità di avere a disposizione una attrezzatura all'altezza delle competenze acquisite."