Gli allievi del Bonelli di Cuneo in visita al Memoriale della Deportazione di Borgo

Venerdì 2 febbraio gli allievi delle classi 5ASIA, 5BAFM, 5BRIM e 5CRIM dell’Istituto Bonelli di Cuneo hanno visitato MEMO4345 e il Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo in un itinerario che li ha portati a ripercorrere i tragici passi dei 355 ebrei (totale comprensivo anche del viaggio del 15.02.44) che, calati in città dopo una disperata marcia da Saint Martin de Vèsubie, il 21 novembre 1943 partirono dalla Stazione della città con destinazione finale Auschwitz.

Il percorso museale-didattico di MEMO4345 ha indotto gli alunni a una profonda riflessione sui terribili eventi di quei mesi attraverso le storie delle vittime e dei "Giusti tra le nazioni" che hanno avuto il coraggio di non girare la faccia dall’altra parte. In particolare, la professoressa Giuliano dell’Itc Bonelli ha illustrato le figure e l’operato di Don Raimondo Viale e di don Brondello, due sacerdoti che in quei terribili momenti non esitarono un attimo ad aiutare gli Ebrei e i partigiani contro la ferocia nazifascista.

Si è trattato di un momento emotivamente molto coinvolgente, che ha permesso ai ragazzi di apprendere come i grandi eventi della storia non siano soltanto pagine scritte sui libri, ma fatti reali che hanno riguardato da vicino tutti quanti.

La mattinata è proseguita in un itinerario che dal sito del campo di concentramento di Borgo ha ricordato in diverse tappe per la città (insignita della Medaglia d’oro al merito civile nel 2001 dall’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi) le vittime (partigiani e gente comune) della barbarie nazi-fascista e si è concluso, in un percorso storico ad anello, davanti ai vagoni merci del Memoriale, simbolo di questa drammatica pagina della nostra storia.