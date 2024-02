Giornata di Raccolta del Farmaco: alla farmacia Sant'Andrea di Borgo si dona per Haiti

In occasione della XXIV edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico, da martedì 6 febbraio a lunedì 12 febbraio, presso la Farmacia “Sant'Andrea”, via Po 43 di Borgo San Dalmazzo, sarà possibile donare farmaci per la missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti.

E' un’occasione preziosa per sostenere attraverso questa bella iniziativa nazionale tutti coloro che in tanti Paesi come Haiti non hanno accesso ai farmaci a causa della povertà.

Sabato mattina 10 e domenica mattina 11 febbraio padre Massimo sarà presente nei locali della Farmacia Sant'Andrea.

"Ringraziamo sin d'ora tutti coloro che parteciperanno all'iniziativa acquistando farmaci che verranno inviati, attraverso l'Associazione Madian Orizzonti Onlus, in Haiti per sostenere i progetti, in campo sanitario, di padre Massimo", dicono gli organizzatori.