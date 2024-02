Calcio femminile Serie B: per la Freedom FC Women big match con la Ternana

Dopo la sconfitta di misura, ma con ottime indicazioni per quanto riguarda prestazione e carattere, contro il Chievo, la Freedom FC Women inizia il suo girone di ritorno di Serie B fra le mura amiche dello Stadio “Fratelli Paschiero”. Ed è big match: le biancoblu, infatti, riceveranno la prima della classe Ternana Women domenica 4 febbraio (alle ore 14), al termine di una settimana di intensi allenamenti sul sintetico del “Parco della Gioventù”, la prima piena, intera ed effettiva a disposizione del nuovo allenatore Michele Ardito, approdato sulla panchina cuneese lo scorso 24 gennaio.

L'AVVERSARIA – La Ternana Women, con tredici vittorie sulle quindici gare finora disputate, è la co-capolista della Serie B Femminile, insieme alla Lazio (ma prima per differenza reti, +34 contro +32 delle biancocelesti). La compagine del romano Fabio Melillo è reduce dal successo di misura (1-0) contro il San Marino Academy, con cui ha chiuso il girone d'andata ed ottenuto al “Moreno Gubbiotti” di Narni, grazie al decimo centro stagionale di Valeria Pirone in un match in cui le “Fere” hanno colpito anche due traverse ed un palo. Una gara senza dubbio impegnativa ma allo stesso tempo prestigiosa e stimolante per le cuneesi, le quali vogliono confermare i tanti ottimi segnali visti, in particolare nella ripresa, contro il Chievo, provando a contare anche sul fattore campo e sulla spinta del proprio pubblico dinnanzi alla capolista: “Chiediamo alla città di Cuneo di supportarci e sostenerci, abbiamo bisogno di tifo e che vengano in tanti allo stadio domenica, proprio perché arriva la prima della classe in un campionato importante come la Serie B Femminile. E chissà che non accada qualcosa di bello...” l'invito del Presidente della Freedom FC Women Danilo Merlo.

Freedom FC Women-Ternana Women si disputerà domenica 4 febbraio alle 14: l'ingresso allo Stadio “Fratelli Paschiero” (in Corso Monviso 21, Cuneo) è gratuito.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA SEDICESIMA GIORNATA

Bologna-San Marino Academy Cesena-Parma Freedom FC Women-Ternana Chievo Women-Genoa Lazio-Verona Pavia Academy-Res Women Tavagnacco-Brescia

CLASSIFICA Ternana 40, Lazio 40, Parma 37, Cesena 37, Verona 27, Genoa 27, Brescia 24, H&D Chievo Women 23, Bologna 17, Arezzo 17, Res Women 17, Pavia Academy 12, San Marino Academy 9, Freedom FC Women 9, Tavagnacco 8, Ravenna Women 2.