Le atlete e gli atleti della Imperial Dance ritornano in pista

La ripresa delle attività sportive 2024 ha visto la partecipazione delle ballerine e dei ballerini della Accademia cuneese impegnati nei giorni 27 e 28 gennaio a Torino nel 3° Freedom Dance Open e a Fiuggi (FR) nella Supercoppa Danze Artistiche- Italian Star Ballet.

Risultati in chiaro scuro per ragazze del Latin Style che non hanno ottenuto i risultati sperati a conferma di quanto impegnativa sia la loro specialità e la concorrenza delle altre atlete impegnate in gara.

Un po' di delusione traspare dai commenti dei Maestri dell’Accademia uniti alla convinzione che non è sempre possibile ottenere risultai importanti e che l’impegno ed il lavoro porteranno i risultati sperati.

“Le nostre ragazze si sono impegnate tantissimo e le ringrazio per questo ma adesso si ritorna in sala per continuare a lavorare a testa bassa certi che ritorneremo a lottare per le prime posizioni” ha dichiarato la Direttrice dell’Accademia Ilaria Diana.

Le note positive sono arrivate dalla coppia Luca Demaria e Marie Desogus vincitori nella categoria Danza Caraibiche categoria OVER55 classe B2

RISULTATI

3° FREEDOM DANCE OPEN - TORINO

1^ pos. Luca Demaria e Marie Desogus - DANZE CARAIBICHE categoria OVER55 classe B2

10^ pos. Luca Demaria e Marie Desogus - DANZE CARAIBICHE categoria OPEN OVER35

SUPERCOPPA DANZE ARTISTICHE - ITALIAN STAR BALLET - FIUGGI

Latin Style Tecnica Duo Femminile

7^ pos Elisa Demichelis e Lorenza Perottino in Samba

8^ pos Elisa Demichelis e Lorenza Perottino in Cha cha cha

Semifinale in Rumba e Jive

In assolo Latin Style semifinale per Elisa Demichelis e quarti di finale per Lorenza Perottino

8° pos per Alyssa Arzani in Jive e semifinale in Samba ===========================================

IMPERIAL DANCE ACADEMY si trova a Cuneo in via della motorizzazione 52B, in una sede progettata e realizzata per insegnare ogni tipo di danza.

La struttura è adatta a corsi e lezioni per ogni fascia di età con attrezzature all’avanguardia, area relax e spogliatoi e propone diverse attività nel campo del ballo e non solo, a partire dalle danze latino americane, caraibiche e il liscio tradizionale piemontese, offre inoltre corsi di Zumba Fitness, Kizomba e diversi corsi per i più piccini.

IMPERIAL DANCE ACADEMY CUNEO

Via della motorizzazione 52B

12100 Cuneo (CN)