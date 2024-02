Volley A1F. Cuneo si rinforza: dalla Cina arriva la forte schiacciatrice Yushan Zhuang

Lo avevano annunciato i presidenti Emilio Manini e Patrizio Bianco subito dopo le ultime due sconfitte interne con Bergamo e Casalmaggiore: "La Società è attiva sul mercato per rinforzare l'organico in vista del rush finale del campionato".

Il ruolo da coprire era quello dell'opposto: ad una non brillante condizione fisica di Terry Enweonwu è seguita la tegola piombata su Anna Adelusi, out fino a fine stagione per una lesione parziale al tendine di Achille.

Ecco fatto: per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è ufficiale l’ingaggio della schiacciatrice cinese Yushan Zhuang. L'accordo è stato raggiunto nelle scorse ore e prevede una durata sino a fine stagione.