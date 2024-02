Volley A1F. Cuneo, credici fino in fondo: nessuno è invincibile, neppure Novara

Non è certo l'avversario più facile da affrontare quello che si troverà davanti Cuneo domani pomeriggio, domenica 4 febbraio, per provare a ripartire dopo la doppia bastonata subita negli ultimi due turni casalinghi contro Bergamo e Casalmaggiore: la Honda Olivero S.Bernardo fa visita a Novara, terza forza del campionato che all'andata a Cuneo quasi passeggiò.

Ancora una volta, però, più che guardare chi starà loro di fronte le Gatte dovranno fare i conti con se stesse. Il morale non è sicuramente alle stelle dopo due scontri diretti e zero punti fatti, con relativo sorpasso di Bergamo e Casalmaggiore. Le ragazze di Massimo Bellano ora sono al penultimo posto della classifica, con 13 punti: se il campionato dovesse finire oggi le piemontesi sarebbero retrocesse.

Restano ancora otto giornate e 24 punti da conquistare, anche se il calendario che attende le biancorosse non è tra i più agevoli: in trasferta la sfida di domani a Novara, poi Scandicci, Milano e Firenze. Le gare interne saranno invece contro Trento, Busto Arsizio, Roma e Chieri.

Trento a parte, ormai virtualmente retrocessa, ogni avversaria avrà buoni motivi per rendere complicata la vita alle cuneesi, che però non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono evitare la A2. La situazione è complicata, ma non irreversibile: innanzitutto occorre crederci un po' di più e scrollarsi di dosso la paura di vincere.

Ma non è solo questione di testa. I valori tecnici della squadra cuneese, non altissimi, sono stati ulteriormente sminuiti da una serie di circostanze sfavorevoli. La società sta forse pagando a caro prezzo l'acquisto non propriamente azzeccato di quello che doveva essere l'opposto titolare: Terry Enweonwu, arrivata la scorsa estate virtualmente ristabilita dall'infortunio che l'aveva costretta allo stop l'anno prima a Firenze, in realtà ha sempre prestato la propria opera a mezzo servizio. Anzi, nella prima parte di stagione proprio non ha giocato.

Ottimamente sostituita dalla giovane Anna Adelusi, fin quando è stata a sua volta vittima di problemi fisici che l'hanno costretta a chiudere in anticipo l'annata agonistica. Davvero un grandissimo problema per Bellano ed il suo staff.

Fino ad oggi. Nelle scorse ore, infatti, Cuneo Granda Volley ha annunciato ufficialmente l'ingaggio della giovane schiacciatrice cinese Yushan Zhuang, classe 2003, e considerata uno dei talenti emergenti del campionato del dragone. Zhuang raggiungerà le compagne nei prossimi giorni e sarà da subito a disposizione di coach Bellano. Ma fino a quel momento Cuneo dovrà far fuoco con la legna a disposizione, che in questo momento è poca e perlopiù "verde".

Intanto vediamo quale sarà l'atteggiamento e la reazione di chi scenderà in campo domani pomeriggio (ore 17, diretta streaming pay per vew su VBTV) a Novara.

Con la consapevolezza che esiste una panchina ed in certi casi è bene usarla: nessuno deve sentirsi intoccabile.