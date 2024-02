Tuffi: Mondiali, l'Italia di Timbretti Gugiu decima nel Team Event

Nessun rimpianto e la consapevolezza di essere un quartetto giovane e che guarda al futuro con giustificate ambizioni.

L'Italia chiude al decimo posto il Team Event che apre il programma pomeridiano della prima giornata dei 21esimi Mondiali all'Hamad Aquatic Center di Doha.

Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Irene Pesce ed Eduard Timbretti Gugiu, settantasei anni in quattro, totalizzano 271.70 punti.

L'oro, in una gara priva della Cina (parteciperà solo alle specialità olimpiche), va alla Gran Bretagna del rientrante Tom Delay con 421.65, l'argento al Messico con 412.80 e il bronzo all'Australia con 385.35.

Gli azzurri perdono il treno delle medaglie in avvio con il nullo di Santoro - presalto sbagliato ed esecuzione errata - nel doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato; poi recuperano un paio di posizioni, pur restando sempre distanti dal podio.

Il cuneese Timbretti Gugiu (FIN Piemonte): “Mi associo alla dichiarazione di Matteo Pellacani: il Team Event è utile per fare esperienza, per vedere a che punto sono le altre nazionali e per entrare nel clima della competizione. Devo dire che la nostra squadra è giovane, con margini di crescita importanti e quindi in futuro arriveranno soddisfazioni anche nel Team Event".