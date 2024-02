Volley A2M. Arriva l'ex Parodi, ma Cuneo non vuol far sconti: battere Santa Croce per tornare a correre (VIDEO)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo pronta a ripartire dopo il mezzo passo falso di Pineto. La squadra di Matteo Battocchio, che in settimana ha ritrovato il capitano Iacopo Botto assente in Abruzzo per la nascita del primogenito, vuol tornare a vincere contro il team dell'ex Simone Parodi, la Kemas Lamipel Santa Croce.

Una stagione altalenante quella dei Lupi, iniziata con tanti problemi fisici all'interno del gruppo, poi decollata una volta a ranghi completi. Senza una regolarità, però: Parodi e soci hanno iniziato il girone di ritorno vincendo in trasferta a Pineto, per cedere poi in modo pesante sette giorni dopo in casa contro Aversa. Ancora: vittoria pesante e netta con Prata di Pordenone, poi batosta a Ravenna.

C'è da spettarsi veramente di tutto dai toscani, che all'andata s'imposero per 3-2. Di sicuro Parodi verrà a Cuneo con l'intenzione di guidare i suoi alla vittoria, magari anche gettando il cuore dietro l'ostacolo: il capoluogo della Granda è stato e resterà sempre la sua seconda casa, ma ora schiaccia per Santa Croce alla quale vuol regalare i 3 punti.

Da parte sua, la Puliservice non intende stare alla finestra: con la sconfitta al tie break di Pineto i biancoblu hanno dovuto momentaneamente lasciare il secondo posto della classifica a Siena, ora avanti di un punto (39), oltre che veder aumentato di una lunghezza lo svantaggio sulla capolista Grottazzolina, ora a +6 (44). Dietro intanto spingono anche Prata di Pordenone (37) e Ravenna (35).

A presentare la sfida contro i toscani abbiamo chiamato il vice allenatore Lorenzo Gallesio, che mette tutti in guardia: "Attenzione, Santa Croce non è solo Parodi".

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo-Kemas Lamipel Santa Croce, sesta giornata di ritorno del campionato serie A2 Maschile, sarà Match Day Sames Antincendio, sponsor storico della società cuneese con sede in via Torino 187/A a Madonna dell'Ollmo. Il co-titolare, Andrea Massarenti ci proietta nella partita

Fischio d'inizio come sempre alle ore 18, in un Palazzetto dello sport che dopo l'impianto acustico si presenta totalmente rinnovato anche in quello luminoso: in settimana sono stati effettuati tutti i lavori con la sostituzione delle lampade, che ora potranno accendersi e spegnersi in pochissimi istanti per permettere ai fruitori di "giocare" con fasci luminosi e proiezioni spettacolari.