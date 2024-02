Cuneoginnastica: Ambrosio, Ristorto e Silvestro in Serie B Nazionale con la società Olimpia Aosta

PALAGEORGE, Montichiari, Brescia, Campionato italiano di serie B di Ginnastica Artistica femminile della Federazione ginnastica d’Italia.

Tre ginnaste della Cuneoginnastica hanno gareggiato in forza alla società Ginnastica Olimpia Aosta del Presidente Paolo Moniotto.

Grande affiatamento per la compagine Cuneese-Aostana guidata dal tecnico Federale Claudia Iacona. Pregevole il rapporto di reciproca fiducia e stima tra le due società che per questo anno sportivo hanno deciso di collaborare ed unire le forze con l’unico scopo di brillare nel campionato nazionale di serie B.

Della società Cuneoginnastica hanno gareggiato le due ginnaste senior Ristorto Alessia e Silvestro Lucrezia insieme alla junior borgarina Ambrosio Sofia.

Grande soddisfazione per le tre atlete che debuttano per la prima volta in un campionato di squadra così importante; lo scorso anno hanno gareggiato infatti in serie C. Ottima gara dunque per le tre ginnaste aostane e le tre ginnaste cuneesi che ottengono un buon ottavo posto in classifica; posizione che nelle prossime competizioni ha ampi margini di miglioramento.

Prossima tappa, Pala Rossini di Ancona, venerdì 23 febbraio.