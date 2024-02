Ottimi risultati per le ginnaste dell’Auxilium Cuneo

Brillanti risultati dell’Auxilium salesiani Cuneo sezione ginnastica ritmica nella prima tappa del campionato regionale Aics, svoltosi sabato 3 febbraio nel palazzetto dello sport di Saint Vincent in valle d’Aosta.

Si sono distinte conquistando la medaglia di bronzo le ginnaste Virginia Mirarchi e Martina Ugo in coppia e Sara Shestani nell’individuale. Ottimi piazzamenti hanno ottenuto tutte le altre ginnaste cuneesi tra quasi 200 ginnaste partecipanti al campionato regionale, accompagnate dalle allenatrici Giulia Bava, Roberta Dalmasso e Valeria Scavone e dal tifo dei genitori supporter (per chi volesse ottenere informazioni per partecipare alla squadra, mail info@auxiliumcuneo.org, tel.3515287600)