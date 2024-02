Sci di fondo, Coppa Italia Rode: Edoardo Forneris domina la Nordic Sprint U18

La Coppa Italia Rode va avanti e riparte da Schilpario, in Lombardia, dove era in programma la Nordic Sprint in tecnica classica. Un format tutto da scoprire, già visto nei test a Livigno a inizio stagione, che permette a tutti gli atleti di misurarsi in più batterie, volte a stabilire i piazzamenti anche nelle posizioni meno nobili della classifica.

Un appuntamento assegnato a Schilpario dopo la rinuncia obbligata della località di Gromo, in ragione della mancanza di neve. A seguire l’evento da vicino, lo Sci Club Gromo presieduto da Paolo Morstabilini. Per quanto concerne il comitato tecnico il Delegato tecnico è Ivan Vanzetta, affiancato da Eleonora Orler e dal direttore di gara Paolo Morstabilini. Mattia Gola è il Coordinatore degli eventi di prima fascia.

Partendo dagli Under 16 a vincere è stata Alessia Campostrini dello Sci Club Bosco, davanti a Emma Schwitzer dell'Amat Sarntal e Arianna Micheluzzi dello Sci Club Val Biois. 8ª piazza per Chiara Olivero (Valle Maira) e 15ª posizione per Sofia Faggio (Valle Pesio).

Al maschile la classifica si compone con Alan Antognoli dello Sporting Livigno, davanti al cuneese Giacomo Barale dello Sci Club Alpi Marittime e Filippo Segala dello Sci Club Bosco. A metà classifica si colloca Leonardo Brondello (Valle Stura) che chiude al 16° posto.

Tra gli Under 18 vince Claire Frutaz dello Sci Club Drink su Virginia Cena del VVF Godioz, mentre al terzo posto c’è Silvia Santus dello Sci Club 13 Clusone. 10ª piazza per Aurora Giraudo (Valle Stura), seguita da Gai Gondolo (Alpi Marittime).

Al maschile vittoria per Edoardo Forneris dell'Entracque Alpi Marittime, davanti a Luca Ferrari dell'US Dolomitica e Fabio Restano dello Sci Club Drink. Siferma al 5° posto il cuneese del centro sportivo Carabinieri, Alessio Romano.

Passando invece agli Under 20, si prende la prima piazza Romina Bachmann dei Carabinieri, su Manuela Salvadori delle Fiamme Oro e Anna Maria Ghiddi dell'Olimpic Lama. 14° posto per Irene Negrin (Prali). Vittoria al maschile per Marco Gaudenzio dello Sci Club Orsago, davanti a Federico Majori dello Sporting Livigno e Tommaso Cuc dei Carabinieri.

Tra i senior, è tripletta per l'Esercito: si è presa in scioltezza la vittoria Federica Cassol, staccando Emilie Jeantet e Lucia Isonni, rispettivamente 2ª e 3ª.Il primo posto al maschile è andato infine a Giacomo Gabrielli dell'Esercito, su Giovanni Ticcò e Mattia Armellini, entrambi delle Fiamme Oro. Lorenzo Romano (Carabinieri) si ferma all'8° posto.