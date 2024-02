Savigliano, Quintessenza di cultura - Sesta Puntata [Seconda Parte]

La seconda parte di Storie dell’Arte dedicata alla Città di Savigliano si apre davanti alla Chiesa di San Pietro, costruzione molto antica che risale all’anno mille. All’interno con capolavori dal Rinascimento al Manierismo piemontese.

Sull’altare maggiore c’è il capolavoro di Gandolfino da Roreto con la Madonna con bambino in trono. L’artista, originario di Roreto di Cherasco, si forma a fianco dei maggiori esponenti del Rinascimento piemontese. Sui lati presenti il martirio di San Paolo e di San Pietro opera di Giovanni Antonio Molineri.

Il passeggiare tra le bellezze saviglianesi in compagnia di Franco Giletta ci porta davanti al Teatro Milanollo di Savigliano, opera dell’architetto Maurizio Eula.

Ma a Savigliano è presente anche il Museo Civico Olmo con l’immensa gipsoteca con le opere realizzate di Davide Calandra.

Storie dell’Arte torna la prossima settimana con l’ultime due puntate dedicate allo scrigno del Marchesato: la Città di Saluzzo.





Storie dell'Arte è un prodotto editoriale di More News. Un viaggio immaginario tra le meraviglie della provincia di Cuneo raccontato dalla voce di Franco Giletta, pittore e profondo conoscitore di opere dell'uomo presenti su questo territorio, tutto da scoprire. Meraviglie artistiche da ascoltare, ma anche da osservare, in un'ideale passeggiata tra i tesori di una delle province più grandi d'Italia, non per niente conosciuta come "La Granda". Tra pianure, colline e montagne, terra di confine con la Francia, crocevia di dominazioni e influenze culturali.



Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza



Prodotto da: More News

Testi e voce: Franco Giletta

Riprese e montaggio audio e video: Daniele Caponnetto



