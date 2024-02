Futura Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovì 3-1, Laura Grigolo: "Bene l'atteggiamento" (VIDEO)

Seconda sconfitta per la Lpm Bam Mondovì nella Pool Promozione. Le pumine di coach Claudio Basso, questo pomeriggio sono uscite sconfitte per 3-1 dal confronto con l'ambiziosa Futura Giovani Busto Arsizio delle ex pumine Elisa Zanette, Sofia Rebora e Viola Tonello.

Puma sconfitto, ma che ha dato filo da torcere a una formazione solida e dall'elevato livello tecnico come quella di coach Daris Amadio. Ecco il commento del capitano Laura Grigolo raccolto al termine del match dal giornalista de Ilbustese.it Alessio Murace: