Futura Busto Arsizio-Lpm Bam Mondovì 3-1, l'ex Sofia Rebora: "Mondovì per me è casa" (VIDEO)

La Futura Giovani Busto Arsizio vince per 3-1 la sfida contro una buona Lpm Bam Mondovì. Pumine con un atteggiamento più battagliero rispetto a quello visto contro l'Albese Como. Le ragazze di coach Claudio Basso hanno messo in difficoltà le più quotate avversarie e con un pizzico di attenzione in più avrebbero potuto riuscire nell'impresa che fino a oggi a nessuna formazione è riuscita, quella di strappare un punto alla Futura sul proprio campo.

Ennesima vittoria, dunque e imbattibilità casalinga mantenuta per le Cocche di coach Amadio e delle tre ex pumine Elisa Zanette (27 punti), Viola Tonello e Sofia Rebora. Ecco il commento della forte centrale genovese ai microfoni di Alessio Murace (Ilbustese.it):