Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì in casa della Futura Busto Arsizio...una gara da "Testa e Cuore"

Puma tra "testa e cuore". La Lpm Bam Mondovì, questo pomeriggio alle 17, scenderà sul taraflex del PalaBorsani di Castellanza per affrontare la Futura Giovani Busto Arsizio, attuale seconda forza del campionato. Un match dall'altissimo livello di difficoltà per le pumine, chiamate a una prova d'orgoglio e di riscatto dopo il pessimo esordio in Pool Promozione con l'Albese Como (0-3).

Il cammino casalingo della Futura nella regular season è stato a dir poco travolgente: nelle 9 partite disputate al PalaBorsani dalle ragazze di Amadio sono giunte altrettante vittorie e tutte da tre punti. Solo il Messina e l'Altafratte Padova sono riuscite a strappare un set alle bustocche, mentre le altre avversarie, compreso il Perugia, sono tornate a casa con un eloquente e inappellabile 3-0.

Se il pronostico di questa sfida, dunque, pende nettamente a favore delle "Cocche" di coach Amadio, è quanto meno legittimo attendersi un Puma in grado di dar vita a una prestazione di qualità e soprattutto battagliera. L'atteggiamento della squadra rossoblù tenuto contro l'Albese non è piaciuto a società e tifosi, che non si aspettavano una squadra rinunciataria come quella vista domenica scorsa.

Le qualità tecniche, d'altronde, non mancano in casa monregalese e con l'approccio e la mentalità giusta il Puma ha nel proprio arsenale le cartucce in grado di mettere in difficoltà una corazzata come quella della Futura. Il match contro le bustocche, inoltre, rappresenta un tuffo nell'amarcord rossoblù con il ritrovo di tre grandi ex pumine Sofia Rebora, Viola Tonello ed Elisa Zanette.

Padrone di casa che dunque cercheranno di sfruttare appieno il turno casalingo per restare nella scia della capolista Bartoccini Perugia. Arbitri designati per questo incontro sono Luca Pescatore e Matteo Mannarino. Il match sarà visibile in diretta streaming sul sito internet di VBTV, previa registrazione. Al PalaBorsani di Castellanza il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle 17.